Vyhrajte jeden ze tří balíčků produktů Motorola v naší nové soutěži!

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jak už od nás víte, Motorola příští týden představí své nové smartphony na akci s všeříkajícím názvem Motorola Mega Launch, která se uskuteční v New Yorku. Redakce mobilenet.cz bude na místě osobně, takže se již nyní můžete začít těšit na příval novinek, včetně podrobných videopohledů.

O co se hraje tentokrát?

Aby vám čekání utíkalo o něco příjemněji, můžete se zapojit do naší nové soutěže. Tentokrát se štěstí usměje hned na tři z vás! Každý z výherců dostane balíček produktů od Motoroly, konkrétně velmi povedený Motorola Moto Tag a 125W nabíjecí adaptér se dvěma USB-C porty. Přemýšlíte, k čemu tento balíček využijete právě vy? Můžeme vám prozradit, že by se vám mohl hodit k překvapení, které vám odhalíme již příští čtvrtek!

Jak hrát a vyhrát?

Je to snadné jako vždy. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 17. 4. 19:00 do 23. 4. 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme, a to hned ve čtvrtek dopoledne.

Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat náš Instagram a dát odběr na našem youtubovém kanálu mobilenet.cz. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde.

Soutěžní formulář

Načítání…

Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.

