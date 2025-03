Motorola se stala v pořadí třetí mobilní značkou, která uvedla vlastní chytrý přívěsek. Na rozdíl od Applu a Samsungu se vydala cestou přívěsku „pro všechny“, což v praxi znamená, že Moto Tag není vyhrazen pouze pro smartphony Motorola. Jak se Moto Tag osvědčil?

Ačkoliv existuje již relativně velké množství chytrých přívěsků (a také chytrých karet), je docela nezvyklé, že poměrně dlouho žádný výrobce smartphonů nepřišel s přívěskem, který by byl kompatibilní s telefony napříč Androidem. Částečně za to může sám Google, který tuto oblast nějakou chvíli ignoroval, a dal tak Applu cenný náskok. Moto Tag proto sehrává důležitou roli, neboť se jedná o první chytrý přívěsek kompatibilní se všemi smartphony s Androidem, který tak svým způsobem zastupuje chytrý přívěsek přímo od Googlu. Jak se povedl?

Technické parametry Motorola Moto Tag

Materiál plast Hmotnost 7,5 g Rozměry 31,9 × 31,9 × 8 mm Barevná provedení zelená, černá Připojení Bluetooth LE, UWB Baterie vyměnitelná (CR2032) Odolnost dle IP67 Výdrž až 360 dní

Obsah balení: baterie jako součást balení

Moto Tag je možné pořídit jednotlivě, případně ve větším balení po čtyřech kusech. V každém případě se můžete spolehnout na environmentální krabičku a také na baterii CR2032 již v přívěsku, kterou stačí „aktivovat“ vytažením plastového pásku.

Líbilo se nám již nainstalovaná baterie

Konstrukce: vysoká odolnost, nízká hmotnost

Moto Tag je dodáván ve dvou barevných provedeních, černém a zeleném. Obě varianty jsem si mohl prohlédnout a vypadají dobře. U zelené je patrné, že Motorola s barvami umí. Z pohledu materiálu se jedná o plast s matnou povrchovou úpravou a lesklým logem, avšak na rozdíl od AirTagu v tomto případě nehrozí, že se lesklá část okamžitě poškrábe a bude vypadat ošklivě, neboť je lesklé pouze logo samotné. Hmotnost je standardně nízká, konkrétně 7,5 g, což je o čtvrtinu méně než v případě O2 tagu.

Co je potřeba pochválit, to je snadné otevření přívěsku, ačkoliv se do jeho útrob podíváte zhruba jen jednou za rok, protože přesně tak dlouho by měla vydržet baterie CR2032. Tento typ knoflíkových baterií lze velmi snadno zakoupit víceméně všude a při nákupu více kusů vás jedna (značková) baterie vyjde třeba jen na 20 Kč či podobně málo. K baterii se dostanete pootočením zadní strany, na což poukazují i piktogramy zamknutého a odemknutého zámku. Na zadní straně rovněž najdeme miniaturní výřez pro reproduktor.

Hlasitost vyzvánění je možné nastavit v aplikaci Moto Tag, která je dostupná v Obchodu Play pro telefony s Androidem všech značek (nikoliv jen Motorola). Hlasitost vyzvánění je dostačující, avšak konkurence v podobě Eufy SmartTrack Linku je ještě výrazně hlasitější. Při hledání přívěsku byste jej tak mohli v hlučnějším prostředí přeslechnout. Také je nutné počítat s tím, že v těle přívěsku nenajdete žádný otvor pro provlečení poutka, stejně jako u AirTagu, O2 tagu a mnoha dalších přívěsků je tak nutné dokoupit pouzdro.

Velkou pochvalu si každopádně Motorola zaslouží za nasazení ochrany IP67, což znamená kompletní odolnost vůči prachu a také schopnost přežít ponoření pod vodu. Přívěsek tak můžete používat například i jako „tracker“ vašeho domácího mazlíčka, a to i v případě, že má rád vodu.

Líbilo se nám praktický matný design a nízká hmotnost

odolnost dle IP67

dvě barevná provedení

Nelíbilo se nám reproduktor by mohl být o něco hlasitější

Konektivita a funkce: stejně dobrý jako AirTag?

Aplikace Moto Tag je nutností pro spárování telefonu s přívěskem, ovšem jakmile se tak stane a přívěsek se spáruje s vaším účtem Google, najdete jej v aplikaci Najdi zařízení, ať už používáte telefon, s jehož pomocí jste přívěsek párovali, nebo jakýkoliv jiný, kde jste přihlášeni pod stejným účtem Google. To, jak je samotný přívěsek dobrý, určuje také kvalita platformy navázané na funkci Najdi moje zařízení, kterou zřejmě znáte, pokud jste někdy dohledávali telefon. Ostatně nově skrze ni můžete také sdílet vaši polohu, ačkoliv se prozatím jedná o beta funkci.

Moto Tag jsem tak používal zároveň s AirTagem, kdy jsem sledoval, jak často se přívěsek spojí s některým ze zařízení v okolí, ve výsledku lze konstatovat, že je výsledek srovnatelný. Platforma od Googlu byla dříve nastavená s velkým důrazem na bezpečnost/soukromí, což však zároveň z podstaty věci omezovalo použitelnost vyhledávání. Po úpravě nastavení jsem tak registroval stejnou přesnost, respektive frekvenci aktualizací polohy jako u AirTagu. Přívěsek také můžete snadno sdílet s dalšími uživateli pomocí odkazu. Přívěsek lze specifikovat v nastavení a přiřadit mu některou z kategorií, například peněženka, sluchátka, kolo, klíče, zavazadla atd., pochopitelně lze změnit i jeho název.

Výhodou je také přítomnost technologie UWB, kterou jsem vyzkoušel v propojení se Samsungem Galaxy S25 Ultra. K jejímu využití tedy není potřeba vlastnit smartphone Motorola. Vyhledávání pomocí UWB funguje přesně, v rámci domácího hledání (a nejen něj) se však obvykle stejně budete orientovat pomocí zvukového signálu.

Samotná aplikace Moto Tag umožňuje stejně jako aplikace Najdi zařízení také přehrát zvuk i si vybrat jedno ze čtyř vyzvánění. Dále lze skrze ni aktualizovat firmware (momentálně je nejnovější verze 2.0.69) a také aktivovat dálkové ovládání spouště. Zmáčknutí přívěsku pak nahradí dálkovou spoušť, což je praktická funkce. Opět funguje nejen s telefony Motorola. Dvojitým stisknutím tlačítka schovaného v přívěsku lze pak prozvonit telefon, což je další praktická vychytávka.

Celkově lze uvést, že Moto Tag nabídne dostatečně přesné vyhledávání i povedenou aplikaci s doprovodnými funkcemi. Ve výsledku tak mohu konstatovat, že zážitek z používání je přinejlepším stejně dobrý jako u AirTagu, respektive díky integrovanému tlačítku ještě o něco lepší.

Líbilo se nám schopná platforma Najdi zařízení

technologie UWB

povedená aplikace Moto Tag

doplňkové funkce

Zhodnocení

Motorola Moto Tag je povedený chytrý přívěsek, jehož velkou výhodou je to, že si rozumí se všemi smartphony s Androidem. Navrch nabídne technologii UWB i povedenou doprovodnou aplikaci, stejně tak dlouhou výdrž či povedený design. Jediný prostor k vylepšení pak vnímám v oblasti maximální hlasitosti, která by mohla být vyšší. Pochopitelně by potěšila i o něco přívětivější cena, která je dokonce ještě o něco vyšší než u AirTagu, lze však předpokládat, že postupem času dojde k jejímu snížení.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz