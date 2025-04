Motorola již příští týden představí své novinky a my budeme u toho. A co vy?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Je to tak – již příští týden představí Motorola své novinky, a to v rámci akce Motorola Mega Launch, která se uskuteční již příští týden ve čtvrtek v New Yorku. Konkrétní být samozřejmě nemůžeme, ale můžeme prozradit, že redakce mobilenet.cz se bude akce účastnit osobně, takže se můžete těšit jako jedni z prvních na příval všech novinek, které si pro nás Motorola připravila. A už nyní vám můžeme prozradit, že je na co se těšit!

U příležitosti představení novinek jsme si pro vás připravili hned několik překvapení. Tak zprvu, už dnes odstartovala soutěž o tři balíčky produktů značky Motorola. Soutěžit můžete v samostatném článku, který již nyní najdete na mobilenet.cz – odpověď na soutěžní otázku stačí zaznamenat do soutěžního formuláře. Soutěž probíhá od dnešního dne do středečních 23:59 hod. Vylosování výherců proběhne již ve čtvrtek ráno, a to jak na mobilenet.cz, tak také skrze video na Instagramu – a to přímo od Martina Pultznera z New Yorku.

Můžeme vám už nyní prozradit, že na vás čeká ještě jedno velké překvapení – podrobnosti si však prozatím necháme pro sebe. Prozradíme, že výhodu budou mít ti, kteří mají odběr našeho youtubového kanálu mobilenet.cz. Dáte nám odběr i vy?

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!