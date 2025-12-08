Nejpovedenější levná skládačka současnosti? Mrkněte na naši videorecenzi Razru 60

Pokud nastal čas na nákup nového telefonu a začali jste se zajímat o skládačky, dost pravděpodobně začnete porovnávat různé značky a typy skládacích telefonů. Rozhodli jste se pro véčkovou konstrukci?
Motorola Razr 60 je véčko s atraktivní cenou (RECENZE)
V takovém případě rozhodně neignorujte Razr 60 od Motoroly, který nabízí skvělou funkční výbavu, rozměrný venkovní displej s možností zobrazení libovolné aplikace, ale také pokročilou umělou inteligenci, jež pomůže s řešením každodenních úkolů.
Psanou recenzi na Motorolu Razr 60 si můžete na mobilenet.cz přečíst už od neděle, od včerejšího dne se můžete podívat také na naši obsáhlou videorecenzi, ve které se dozvíte vše podstatné – třeba i to, jak se nám líbí její design a konstrukční zpracování. Stačí zavítat na náš YouTube kanál. Razr 60 pořídíte už za 17 490 Kč, čímž se řadí mezi vůbec nejzajímavější nové skládačky na tuzemském trhu.
Co si o Motorole myslíte vy? A jak se vám vlastně líbí barevná varianta Spring Bud?
