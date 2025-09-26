PanzerGlass uvádí bohatou nadílku příslušenství pro modelovou řadu iPhone 17

Dánský výrobce renomovaných ochranných prvků PanzerGlass představil bohatou nadílku příslušenství pro novou modelovou řadu telefonů iPhone 17. V letošní nabídce příslušenství PanzerGlass, na které spoléhá i elitní MMA zápasník Jiří Procházka, nejvíce zaujme novinka PanzerGlass Stealth. Ta potěší svým téměř neviditelným vzhledem a velmi snadnou instalací. Uživatelé, kteří si oblíbili odolný PanzerGlass Ceramic, se mohou těšit na jeho druhou generaci. Pozadu nezůstává ani nabídka krytů CARE, ve kterých se mísí elegance, praktičnost a především odolnost.
PanzerGlass Stealth – téměř neviditelná ochrana
Ochranné sklo PanzerGlass Stealth posouvá laťku prémiové ochrany na zcela novou úroveň. Výrobce se nechal inspirovat vojenskou technologií a Stealth poskytuje extrémní odolnost v kombinaci s téměř neviditelným vzhledem. Antireflexní úprava redukuje odlesky pod 1 % a díky tvrdosti Mohs 6 a použití z 60 % recyklovaného skla novinka spolehlivě odolá nástrahám každodenního života.
Stealth zachovává 100% reakci na dotyk a za zmínku rozhodně stojí jedinečné zachování kvality obrazu. Instalaci PanzerGlass Stealth navíc zvládne každý v pohodlí domova doslova jedním tahem díky bezprašnému instalačnímu boxu. Stačí vložit telefon displejem vzhůru, uzavřít krabičku, zatáhnout za pásek a sklo se okamžitě přichytí na správné místo. Bez bublin, bez prachových částic, bez nervů.
PanzerGlass Ceramic II – nejlepší možná ochrana
PanzerGlass Ceramic patřil při svém loňském uvedení mezi revoluční ochranná skla. Ti, kteří spoléhají na extrémní ochranu, se tak mohou těšit na PanzerGlass Ceramic II. Díky materiálu NANOCERAM™ jsou tato skla až 5× odolnější než předchozí generace skel PanzerGlass a dokáží bez poškození odolat pádu ocelové koule o hmotnosti 320 g z výšky 2,5 metru. Sklo vydrží extrémní zatížení, ale přitom zůstává dokonale průhledné a reaguje na každý dotek, jak kdyby na displeji vůbec nebylo. Instalace skla probíhá v pár jednoduchých krocích a se snadným vycentrováním napomůže instalační rámeček.
PanzerGlass CARE – stylové novinky v rytmu nejen samby
Značka PanzerGlass CARE se představila v loňském roce a rychle nabrala na popularitě. Není tedy divu, že i řada iPhone 17 se dočkala hned několika jedinečných krytů, které rozšiřují stávající nabídku. V těch se mísí elegance, praktičnost a extrémní odolnost.
První novinkou je kryt PanzerGlass CARE Samba. Ten je charakteristický minimalistickým elegantním designem, který je zřetelný na pohled i na dotek. Telefon ochrání při pádech až z 2,4 metru, je vyroben ze 100% recyklovaného TPU, a navíc je v něm integrovaný magnetický kroužek pro Apple MagSafe.
Další novinkou je PanzerGlass CARE Flow. U něj je odolnost zvýšena a kryt ochrání telefon při pádech až z 3,6 metru. Hebký povrch působí prémiově na dotek, zatímco jemná podšívka z mikrovlákna uvnitř zajišťuje, že se telefonu nic nestane. Potěší také prémiová kovová tlačítka Vyroben je z 60% recyklovaného silikonu. I v tomto případě je zde integrovaná podpora Apple MagSafe.
Třetí novinkou novinkou je PanzerGlass CARE KickStand, který nově spoléhá na inovovaný praktický 360° stojánek z hliníku. Kryt odolá pádům až ze 4,8 metru a zákazníci nepřijdou ani o funkci Apple MagSafe. Ta navíc nezasahuje do designu telefonu více, než je nutné. PanzerGlass si je i nadále jistý kvalitou svých produktů a nabízí roční záruku proti žloutnutí.
Ochrannými skly a kryty to rozhodně nekončí
Nová řada iPhone 17 se může těšit také z populární ochrany čoček fotoaparátů PanzerGlass HoOps, které jsou dostupné hned v několika barevných variantách od průhledných až po zlatý třpyt. Ochrany se dočkají samozřejmě také nejnovější Apple Watch, a to ve formě ochranných skel i full body krytů.
Watt the F…
PanzerGlass se se svým příslušenstvím pro chytrou elektroniku etabloval nejen na českém trhu. Také letos rozšíří svou nabídku o nové produkty, tentokrát pod značkou empower. O té budeme brzy blíže informovat v samostatné tiskové zprávě.
Cena a dostupnost
Nové PanzerGlass příslušenství pro řadu iPhone 17 je již v prodeji na MP.cz, Alza.cz, iWant.cz, Smarty.cz, Datart.cz, v prodejnách T-Mobile, iSpace a u dalších autorizovaných prodejců.
Doporučené ceny:
- PanzerGlass Stealth – 1 299 Kč
- PanzerGlass Ceramic II – 1 399 Kč
- PanzerGlass CARE Samba – 699 Kč
- PanzerGlass CARE Flow – 999 Kč
- PanzerGlass CARE KickStand – 999 Kč
- PanzerGlass HoOps – od 499 Kč