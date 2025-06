Vodafone vám zdarma přidá nálož dat, nebo pořádně navýší rychlost

Fotografie: Vodafone

Vodafone představuje další součást letní kampaně, která je zaměřena na nejpopulárnější službu současné doby – na data. V minulých týdnech byly odtajněny podrobnosti pro datový roaming a rovněž nabídka pro majitele předplacených karet, ale zkrátka nepřijdou ani uživatelé klasických hlasových tarifů. Slušelo by se říci, právě naopak.

Někdo dostane 30 GB měsíčně navíc

Pokud máte od Vodafone hlasový tarif s pevně daným datovým balíčkem, můžete se těšit, že v letních měsících nebudete muset na spotřebu dat tolik hledět. Třikrát si totiž můžete vyzvednout balíček 30 GB na 31 dní nad rámec vašeho tarifu. Když vše stihnete ve vhodný čas, máte možnost získat 90 GB na dobu 3 měsíců.

„Léto je o svobodě, zážitcích a spojení s těmi, na kterých nám záleží. A nám záleží na zákaznících. Proto jsme se rozhodli jim dopřát ještě víc než dosud – více dat, více rychlosti a více možností, jak zůstat ve spojení, ať už jsou kdekoli. Díky naší letní kampani si mohou všichni užít desítky gigabajtů zdarma, 5G rychlost i roaming mimo EU. Ať už se vydají na výlet po Česku, nebo třeba do Vietnamu, díky Vodafonu budou stále ve spojení tak, jak budou chtít, bez omezení,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment.

Jiný obdrží rychlost na maximum

Pakliže využíváte službu datově neomezených tarifů, které jsou však nesmyslně omezeny maximální rychlostí, můžete se rovněž radovat. Operátor vám umožní si aktivovat zrychlení datových přenosů na maximální možnou rychlost, a to na 31 dní s možností opakování. V praxi půjde o tři měsíce bez datového a rychlostního omezení. největší radost budou mít uživatelé tarifu Basic+, kteří se jinak musí spokojit s velmi skromnou rychlostí stahování 4 Mb/s.

Paradoxně zcela nejhůře na tom jsou uživatelé tarifu Premium 5G, kteří nemají rychlost nijak omezenou běžně a platí operátorovi nemalý měsíční paušál. Těm totiž operátor neodmítl nabídnout něco zajímavého, co by mohli automaticky využít kdykoliv. Jejich letní odměnou je pouze možnost si třikrát spustit službu Roaming na den zdarma. Využijí to například i v exotických destinacích jako je Vietnam, Filipíny či USA.