Vodafone představuje Eco-SIM s cílem zredukovat roční emise o 1 280 tun

Fotografie: Vodafone

Vodafone již v minulosti přešel na poloviční velikost SIM karet, díky čemuž ušetřil zhruba 3 tuny plastu a 2,25 tuny papíru ročně, nyní představil SIM karty z recyklovaného plastu a ještě snazší přístup k eSIM.

Zatímco dříve byl pro pořízení eSIM potřeba kód na papírovém voucheru, nyní zákazník vše vyřídí elektronicky během několika minut. „Stačí si přes samoobsluhu Můj Vodafone objednat eSIM. Za pár minut zákazník najde v samoobsluze QR kód, přes který si ji stáhne do svého telefonu. Vodafone také přichází s možností, ve které odpadá scanování QR kódu. Stačí do objednávky zadat takzvaný EID kód a eSIM se do telefonu stáhne automaticky,“ říká Michal Janda, ředitel oddělení produktů a služeb Vodafonu. A dodává: „Také v případě, že zákazník chce vyměnit klasickou SIM za eSIM, vše vyřídí jednoduše z pohodlí domova.“

Novou eSIM tak zákazník získá prakticky okamžitě

Novou eSIM tak zákazník získá prakticky okamžitě a bez nutnosti návštěvy prodejny Vodafonu. „Kromě toho, že je digitální řešení mnohem pohodlnější a rychlejší, pomáhá šetřit životní prostředí. Není totiž potřeba žádný zbytečný papír nebo plast a odpadá i doprava eSIM voucheru k zákazníkovi,“ vysvětluje Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.

Uplatnění eSIM se netýká pouze mobilních telefonů, ale otevírá dveře například chytrým řešením internetu věcí. „Díky miniaturní velikosti a integraci čipu do přístroje je možné připojit i další chytrá zařízení, do kterých se klasická SIM karta nehodí. Jde například o různá čidla, sondy, hodinky nebo trackery. Rozvoj eSIM je urychlen mimo jiné spuštěním 5G sítí, kde se počítá s masivním zapojením zařízení internetu věcí právě s integrovanou SIM kartou,“ vysvětluje Janda.

Plastové karty nahradí Eco-SIM

Virtuální eSIM je vůbec nejekologičtější variantou SIM karty. Aby byl i u plastových karet dopad na životní prostředí co nejmenší, zavede Vodafone v České republice v první polovině letošního roku tzv. Eco-SIM. Ty budou vyrobené pouze z recyklovaného plastu.

„Eco-SIM navazuje na zavedení polovičních nosičů SIM karet z minulého roku. Je pro nás totiž důležité snižovat dopad na planetu nejen ve svém vlastním provozu, ale pomáhat k tomu i našim zákazníkům. K tomu patří i radikální omezení zbytečných jednorázových odpadů, a využívání recyklovaných materiálů všude, kde je to možné,“ doplňuje Zuzana Holá z pohledu udržitelného podnikání Vodafonu.

Eco-SIM má potenciál zamezit vzniku 1 280 tun emisí

Zmenšením velikosti nosiče SIM karty snížil Vodafone celosvětově spotřebu plastu o přibližně 340 tun ročně, což odpovídá zhruba 1 760 tunám emisí oxidu uhličitého. Zavedením Eco-SIM se dále sníží potřeba výroby o 320 tun primárního plastu ročně, což má potenciál uspořit dalších 1 280 tun emisí.