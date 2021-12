Vodafone prodává první SMS světa. Jako NFT za miliony korun

Šlo o 15 znaků, které změnily svět: „Merry Christmas“. První SMS na světě, která přála veselé Vánoce, byla přenesena prostřednictvím sítě Vodafone 3. prosince 1992. Na vánočním večírku zprávu dostal zaměstnanec Vodafonu Richard Jarvis, poslal mu ji Neil Papworth z počítače. Právě tuto SMS nyní může získat vítěz v unikátní aukci pořádané aukční síní Aguttes ve Francii.

It’s Vodafone’s first ever #NFT 👾@vodafone_de will be transforming the first SMS text into a Non-Fungible Token to be auctioned, with all proceeds to be donated to @refugees.