Oficiálně: co umí vlajkový MediaTek Dimensity 9400, který vyzve Snapdragon 8 Gen 4?

Fotografie: MediaTek

MediaTek oficiálně oznámil svou novou vlajkovou loď na poli čipsetů pro mobilní zařízení, kterou se stává čipset Dimensity 9400. Meziročně přináší zajímavé změny ve specifikacích, na které se podíváme právě v tomto článku.

Začít můžeme tím, že je Dimensity 9400 vyroben 3nm procesem, což se pozitivně podepisuje na jeho energetické efektivitě, jež má být podle MediaTeku lepší až o 40 procent oproti předchůdci v podobě modelu Dimensity 9300, jenž byl vyráběný 4nm procesem TSMC a vše podstatné o něm se můžete dočíst v našem preview. Dimensity 9400 nabízí jedno jádro ARM Cortex-X925 na taktu až 3,62 GHz spolu se třemi jádry Cortex-X4 plus čtyři jádra Cortex-A720. Jak dodává The Verge, to by mělo znamenat o 35 procent vyšší výkon na jedno jádro a o 28 procent vyšší vícejádrový výkon ve srovnání s předchůdcem. Nová je také grafická jednotka – konkrétně se jedná o 12jádrový Immortalis-G925 od ARMu s o 40 procent výkonnějším ray tracingem.

MediaTek také integroval NPU osmé generace s podporou vybraných jazykových modelů AI přímo v zařízení a současně s o 80 procent vyšším výkonem při využití velkých jazykových modelů (LLM) umělé inteligence. V repertoáru má také schopnost generovat videa za pomocí AI.

Kromě toho MediaTek zmiňuje, že čipset bude podporovat Wi-Fi 7, nabídne vylepšený 5G modem a bude možné jej integrovat do skládacích smartphonů s trojitým složením. Na konec Tchajwanci dodávají, že první smartphony poháněné Dimensity 9400 budou dostupné na trhu už od 4. čtvrtletí roku 2024.