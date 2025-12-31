Vivo Y50s 5G a Y50e 5G jsou nová dvojčata s velkými bateriemi

Vivo rozšiřuje svou řadu cenově dostupných 5G chytrých telefonů o dva nové modely, a to Y50s 5G a Y50e 5G (viz shop.vivo.com.cn). Obě novinky sází na osvědčený recept v podobě obří výdrže a moderní konektivity, přičemž sdílejí většinu hardwarové výbavy včetně čipsetu MediaTek Dimensity 6300 a operačního systému Android 15 s nadstavbou OriginOS 5. To je první nepříliš potěšující zpráva, neboť Android 15 byl světu představen už v roce 2024.
Hlavním lákadlem obou telefonů je baterie s kapacitou 6 000 mAh, která slibuje nadstandardní výdrž i při náročném používání. Zde se také nachází největší rozdíl mezi oběma modely. Zatímco vybavenější model Y50s podporuje rychlé 44W nabíjení, levnější varianta Y50e si musí vystačit s výkonem 15 W. Dalším odlišujícím prvkem je typ použitého úložiště. Model s přídomkem „s“ využívá rychlejší standard UFS 2.2, zatímco „e“ spoléhá na pomalejší eMMC 5.1.
Přední stranu obou zařízení zabírá 6,74" IPS panel s 90Hz obnovovací frekvencí a výřezem pro 5megapixelovou selfie kamerku. Na zádech se pak nachází 13megapixelový hlavní snímač doplněný o efektní světelný prstenec integrovaný do modulu fotoaparátu.
Z hlediska odolnosti potěší certifikace IP64, která zaručuje ochranu proti prachu a stříkající vodě. Nechybí ani praktické prvky jako 3,5mm jack pro sluchátka nebo čtečka otisků prstů na boku. Telefony vstupují na čínský trh ve třech barevných provedeních s cenovkou začínající v přepočtu lehce nad hranicí 6 tisíc korun s daní. V tuto chvíli však není známa případná dostupnost na českém trhu.
Technické parametry Vivo Y50s 5GKompletní specifikace
|Konstrukce
|167,3 × 77 × 8,2 mm, 204 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|TFT IPS, 6,74" (1 600 × 720 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, LED dioda, video: 1 080 × 1 920 px, 60 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 6300, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
