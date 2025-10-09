Vivo X300 Ultra chce psát historii. Nabídne dvojici 200megapixelových fotoaparátů

Vivo již pilně připravuje prémiovou vlajkovou řadu, která ponese označení X300 a zaměří se na výkon i fotografické schopnosti. Nasazen má být špičkový procesor od Qualcommu, konkrétně nástupce současného Snapdragonu 8 Elite. Jak naznačují informace ze sociální sítě Weibo (viz weibo.com), Vivo X300 Ultra by mělo lákat hned dvěma fotoaparáty s 200megapixelovým rozlišením. Této pocty se má dostat hlavnímu snímači a periskopovému objektivu. Chybět nemá ani ultraširokoúhlý objektiv, avšak ten už si vystačí s 50 megapixely.
Čelní kamerka s 92° záběrem by mohl zlákat rovněž vysokým 50megapixelovým rozlišením. Důraz na fotoaparáty má klást i logo společnosti Zeiss, které nemá na modulu s fotoaparáty chybět.
Kromě Viva X300 Ultra se představí ještě modely Vivo X300 Pro a Vivo X300. Produktový manažer společnosti Vivo Han Boxiao sdílel na sociální síti Weibo (viz weibo.com) snímek porovnávající rámečky Viva X300 a iPhonu 16 Pro, kde je patrné, že Vivo je má výrazně tenčí. Důvodem je použití technologie LIPO a panelu BOE Q10 Plus. Má se jednat o displej s nejmenšími rámečky, které Vivo doposud představilo.
S lákáním na novinky Vivo pokračuje vesele dále a využilo k tomu i nejnovější iPhone 17 Pro. K porovnání slouží moduly fotoaparátů u iPhonu 17 Pro, Viva X300 a Viva X300 Pro. Oba modely Viva jej mají mít méně vystouplý, ačkoliv rozdíl mezi Vivem X300 Pro a iPhonem nepůsobí nijak patrně.
Představení řady X300 od Viva by mělo proběhnout během října, minimálně pro čínský trh.
