Vivo oznámilo globální uvedení systému OriginOS

Pět let po debutu v Číně se nadstavba OriginOS od společnosti Vivo konečně vydává do světa. Nejnovější verze OriginOS 6, postavená na Androidu 16, přináší nejen přepracovaný design a nové animace, ale také vylepšení výkonu a integraci funkcí umělé inteligence.
Jak uvádí gsmarena.com, nový systém se poprvé objeví v telefonech Vivo X300 a X300 Pro, přičemž následně dorazí i na další modely, jako jsou Vivo X Fold5, X200, iQOO 13 nebo iQOO Neo10. Aktualizace se začne šířit v listopadu a bude pokračovat do roku 2026.
Vivo kromě toho oznámilo, že posiluje své partnerství s Googlem – do systému je integrován chatbot Gemini i funkce Circle to Search, podobně jako například v telefonech Samsung.