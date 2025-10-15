mobilenet.cz na sociálních sítích

Vivo oznámilo globální uvedení systému OriginOS

Marek Vacovský
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • OriginOS 6 založený na Androidu 16 míří poprvé mimo Čínu
  • Nový systém debutuje s modely Vivo X300 a X300 Pro, následovat bude řada iQOO 13 a další

Pět let po debutu v Číně se nadstavba OriginOS od společnosti Vivo konečně vydává do světa. Nejnovější verze OriginOS 6, postavená na Androidu 16, přináší nejen přepracovaný design a nové animace, ale také vylepšení výkonu a integraci funkcí umělé inteligence.

Jak uvádí gsmarena.com, nový systém se poprvé objeví v telefonech Vivo X300 a X300 Pro, přičemž následně dorazí i na další modely, jako jsou Vivo X Fold5, X200, iQOO 13 nebo iQOO Neo10. Aktualizace se začne šířit v listopadu a bude pokračovat do roku 2026.

Šíří se to jako nemoc. „Tekuté sklo“ nasazuje i Vivo
Vivo kromě toho oznámilo, že posiluje své partnerství s Googlem – do systému je integrován chatbot Gemini i funkce Circle to Search, podobně jako například v telefonech Samsung.

