Poznáme je od sebe? Uniká podoba Samsungu Galaxy Tab S10 Ultra

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung má v nabídce i několik tabletů. Tradiční termín příchodu nové generace bývá v létě a letos by tomu nemělo být jinak. Díky androidheadlines.com se nyní můžeme podívat, jak by mohl vypadat vůbec nejvybavenější model Galaxy Tab S10 Ultra.

Z prvních renderů, které nemusí ještě zcela reflekovat finální vzhled, je patrné, že do velkých proměn se jihokorejský výrobce nechystá. Kupříkladu rozměry 326,4 × 208,6 × 5,45 mm jsou takřka zcela identické jako u současného Galaxy Tabu S9 Ultra. Na čelní straně bude velký displej s výřezem, což opět není žádná novinka, objevil se u posledních dvou generací. Na zádech jsou vidět dva objektivy fotoaparátů, zřejmě půjde o hlavní snímač a ultraširokoúhlý fotoaparát.

Samozřejmostí bude dotykové pero S Pen, pro které je místo na zadní straně, kde jej bude možné magneticky přichytit a dobíjet. V případě procesoru není zřejmé, po jakém Samsung sáhne. Ve hře je totiž nejen výkonný Snapdragon 8 Gen 3, ale také Snapdragon X Elite/Plus, který výrobce využil v noteboocích.

Na konkrétní informace si budeme muset počkat, ale nijak dlouho by to trvat nemělo. Premiéra by totiž měla proběhnout již 10. července, a to po boku další hromady novinek s logem Samsungu. Těšit se lze třeba na Galaxy Z Fold6, Z Flip6 nebo finální představení prstenu Galaxy Ring.

