mobilenet.cz na sociálních sítích

Velká baterie standardem? Má ji i nové Realme 15T

Michal Pavlíček
3
Velká baterie standardem? Má ji i nové Realme 15T
Fotografie: Realme
  • Výkon zajišťuje procesor Dimensity 6400 od MediaTeku
  • Baterie s kapacitou 7 000 mAh podporuje 60W drátové nabíjení
  • 6,57" AMOLED panel má Full HD+ rozlišení a 120 Hz

Realme rozšířilo (viz realme.com) svou řadu 15 o nový smartphone Realme 15T, který zaujme kombinací solidního výkonu a dlouhé výdrže baterie. Telefon je vybaven 6,57" OLED displejem s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, přičemž maximální jas dosahuje až 4 000 nitů.

Realme 15T

Nasazen je procesor MediaTek Dimensity 6400, který je doplněn o 8GB, nebo 12GB RAM a interní úložiště o kapacitě 128, nebo 256 GB. Zařízení běží na systému Android 15 s nadstavbou Realme UI 6.0. Realme 15T je odolný vůči prachu a vodě podle standardů IP68 a IP69, což znamená, že vydrží ponoření do vody až do hloubky 2,5 metru po dobu 30 minut.

Na zadní straně se nachází hlavní 50megapixelový fotoaparát doplněný o 2megapixelový portrétní snímač. Přední kamerka má rozlišení 50 megapixelů. Telefon je vybaven stereo reproduktory a podporuje Hi-Res audio. Baterie s kapacitou 7 000 mAh podporuje 60W rychlé nabíjení. Výdrž lze očekávat velice dobrou.

Recenze Realme 14 Pro+ – Nečekaný trhák?
Přečtěte si také

Recenze Realme 14 Pro+ – Nečekaný trhák?

Realme 14T je k dispozici v barevných variantách Flowing Silver, Silk Blue a Suit Titanium. Cena základní verze s 8 GB RAM a 128 GB úložištěm začíná na indickém trhu v přepočtu na zhruba 5,5 tisících korunách i s daní. O mezinárodní dostupnosti prozatím nejsou informace k dispozici.

realme.com/in
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
nějak se nám s těma velkejma baterkama roztrhl pytel, jen aby to ve skutečnosti nebyly jen papírové hodnoty a lákadlo pro důvěřivé kupující
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Patrik Čech
Patrik Čech
Mom, I want an iPhone 16 Pro Max
Honey, We have iPhone 16 Pro Max at home
iPhone 16 Pro Max at home:
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze