Velká baterie standardem? Má ji i nové Realme 15T

Realme rozšířilo (viz realme.com) svou řadu 15 o nový smartphone Realme 15T, který zaujme kombinací solidního výkonu a dlouhé výdrže baterie. Telefon je vybaven 6,57" OLED displejem s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, přičemž maximální jas dosahuje až 4 000 nitů.
Nasazen je procesor MediaTek Dimensity 6400, který je doplněn o 8GB, nebo 12GB RAM a interní úložiště o kapacitě 128, nebo 256 GB. Zařízení běží na systému Android 15 s nadstavbou Realme UI 6.0. Realme 15T je odolný vůči prachu a vodě podle standardů IP68 a IP69, což znamená, že vydrží ponoření do vody až do hloubky 2,5 metru po dobu 30 minut.
Na zadní straně se nachází hlavní 50megapixelový fotoaparát doplněný o 2megapixelový portrétní snímač. Přední kamerka má rozlišení 50 megapixelů. Telefon je vybaven stereo reproduktory a podporuje Hi-Res audio. Baterie s kapacitou 7 000 mAh podporuje 60W rychlé nabíjení. Výdrž lze očekávat velice dobrou.
Realme 14T je k dispozici v barevných variantách Flowing Silver, Silk Blue a Suit Titanium. Cena základní verze s 8 GB RAM a 128 GB úložištěm začíná na indickém trhu v přepočtu na zhruba 5,5 tisících korunách i s daní. O mezinárodní dostupnosti prozatím nejsou informace k dispozici.
