Realme se na našem trhu etablovalo před několika lety. Poté se z našeho povědomí na nějaký čas vytratilo, ale nyní se rozhodlo dobýt srdce zákazníků zpět. Pomoci by mu v tom měla i nová řada Realme 14 Pro, které dominuje testovaný model s přídomkem Plus. Jak se telefon povedl a má ve střední třídě co nabídnout?

Obří baterie, oslnivá délka softwarové podpory, ochrana IP69 či velký OLED displej s tenkými rámečky: to vše jsou přednosti nového Realme 14 Pro+, které se na první pohled prezentuje jako ideální zařízení. Jak si vedlo v našem testu?

Technické parametry Realme 14 Pro+ 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,5 × 77,3 × 8 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP65 Displej AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 272 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2025, 13 999 Kč

Obsah balení: environmentální obsah podle EU

Novinka se chlubí tím, že splňuje energetickou třídu A a je plně kompatibilní s nejnovějšími předpisy EU. Nepřekvapí tak ani v balení chybějící adaptér či absence plastových obalových mateiálů, na kabel typu USB-C/USB-C se však dostalo.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: líbivý oblázek

Realme se v minulosti snažilo zaujmout designem, například spoluprací s návrháři luxusních hodinek, podobný přístup zvolil výrobce i u Realme 14 Pro+. Záda mají netradiční mramorování, přičemž vzor by měl být u každého kusu unikátní, barva se navíc mění v závislosti na teplotě, Realme 14 Pro+ tak doslova dokáže zmodrat, stačí jej třeba jen na chvíli vložit do mrazáku či na záda přiložit kostku ledu. Nicméně mu nelze upřít ani praktičnost. Na zádech totiž neulpívají otisky, což je rozhodně pozitivní.

Plastové rámečky nepřekvapí, i když v této cenové kategorii najdeme minimálně i dva smartphony s hliníkovými rámy. V každém případě jsou z plastu v lesklé povrchové úpravě, což již tak praktické není. Telefon navíc může působit trochu kýčovitě, ale názor nechť si každý udělá sám. Rozměry jsou relativně příznivé pro pohodlné držení v dlani a zařízení a komfortu používání obecně napomáhá i fakt, že tvarem novinka připomíná oblázek.

Kromě zajímavého designu nechybí ani nadprůměrná ochrana IP69, tedy nejen vůči ponoření, ale také proti tryskající horké vodě, pro případ, že byste chtěli telefon dezinfikovat například v myčce. Navíc se novinka chlubí i tím, že splňuje nároky MIL-STD-810H, tudíž se jedná o jeden z nejodolnějších civilně vypadajících smartphonů současnosti. Haptická odezva je pak spíše průměrná, potěší ale přítomnost slotu pro dvě nanoSIM.

Líbilo se nám splňuje IP69 a MIL-STD-810H

praktická úprava zad

zajímavý design

Nelíbilo se nám vzhled může působit trochu kýčovitě

Displej: tenké rámečky a vysoký jas

Realme 14 Pro+ disponuje 6,83" OLED panelem, který chrání moderní sklo Corning Gorilla Glass 7i a je zaoblený po všech stranách, což činí používání gest velmi příjemným. Úroveň zaoblení je přitom tak akorát a rámečky jsou příkladně symetrické i tenké. Realme v tomto ohledu odvádí skutečně skvělou práci, navíc nezapomnělo ani na předinstalovanou ochrannou fólii.

Zobrazovací panel nabídne více než dostačující rozlišení 2 800 × 1 272 pixelů, jemný obraz je tak samozřejmostí, stejně tak neschází podpora až 120Hz obnovovací frekvence, pochopitelně však bez využití technologie LTPO, tudíž se mění v rozsahu 60, 90 a 120 Hz. Displej také podporuje HDR10, avšak s Dolby Vision nepočítejte. Maximální jas činí dle specifikací 1 500 nitů v maximu, což je oproti některým jiným smartphonům výrazně méně, avšak samotný údaj není vždy tak docela vypovídající a během používání jsem nezaznamenal žádný problém s čitelností ani na přímém slunci.

Relativně nízko (ve stejné výšce jako např. u Galaxy A56) se pak nachází optická čtečka otisků prstů s bílým podsvícením. Funguje příkladně, rychle i spolehlivě, přesto nemohu opomenout zmínit nedávno uvedené Poco F7 Pro, které v této cenové hladině nabídne lepší ultrazvukovou technologii.

Líbilo se nám kvalitní displej s tenkými rámečky

spolehlivá čtečka otisku prstů

Nelíbilo se nám schází podpora Dolby Vision

Zvuk: bez výtek

Dvojice reproduktorů umí hrát pěkně nahlas a neschází jí ani solidní zvukový přednes. V nastavení si pak lze vybrat z několika zvukových profilů (formy ekvalizéru) a nechybí ani 360stupňový zvuk nazývaný Holo Audio. V aplikacích Telefon a Meet od Googlu pak novinka dokáže vylepšit kvalitu zvuku, konkrétně odfiltrovat zvuky na pozadí, což funguje docela dobře.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: postačí?

Realme 14 Pro+ je osazeno 4nm Snapdragonem 7s Gen 3, kterému v tomto případě dělá společnost hned 12 GB RAM LPDDR4X a štědré 512GB úložiště typu UFS 3.1. Spolehnout se lze na dostatek hrubého výkonu, avšak samotný systém, resp. jeho optimalizace, v tomto ohledu novince občas trochu podkopává nohy. Viditelné je to například ve fotoaplikaci, která zkrátka nefunguje tak plynule, jak bych od telefonu očekával, na což se zaměřím v samostatné kapitole. Použitý čipset je naštěstí zárukou toho, že se nebude Realme 14 Pro+ nadměrně zahřívat ani při vyšší zátěži. I v tomto ohledu si pak dovolím zmínit Poco F7 Pro, které za obdobné peníze nabídne Snapdragon 8 Gen 3.

Líbilo se nám bezproblémový výkon

štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: ať žije křemíková technologie

Jednou z oblastí, kde novinka bezpochyby boduje, je výdrž. Realme totiž nasadilo 6 000mAh křemíkovou, která je v tomto segmentu stále poměrně nevídaná, výdrž tak může být bez větších obtíží 1,5 až 2 dny. Zároveň je nutné zmínit, že od takto velké baterie by si někdo mohl slibovat i víc, což ale (alespoň v době testování) telefon nezvládal. Systém zkrátka neumí pracovat tak efektivně, jako je tomu u některé konkurence, avšak třeba dojde ke zlepšení.

Kromě velké baterie pak Realme přidává navrch garanci, že ani po 1 600 nabíjecích cyklech kapacita nepoklesne pod 80 %, tj. zhruba po pěti letech každodenního nabíjení. V nastavení pak najdeme režim Chytré nabíjení, Limit nabíjení (udržování na úrovni 80 %) a Obnovit nabíjení při 95 %, tj. jakmile nabití baterie poklesne ze 100 % na 95 %, baterie se opět začne nabíjet. Při využití originálního adaptéru lze také aktivovat Chytré rychlé nabíjení, které by mělo optimalizovat nabíjecí proces. S 80W nabíjením lze baterii za půl hodiny nabít na přibližně 70 %. Bezdrátová alternativa nabíjení chybí.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

výkonné drátové nabíjení

Nelíbilo se nám nemá bezdrátové nabíjení

Konektivita: postačí?

V oblasti konektivity je k dispozici GPS, GLONASS, Galileo, QZSS či BDS, ale také neschází Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, infraport či NFC. Dostalo se i na eSIM, tudíž nic důležitého neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: trojitá LED

Realme 14 Pro+ přináší netradiční prvek v podobě trojitého přisvícení. Výrobce tvrdí, že s tímto řešením přišel jako první na světě a tuto sestavu označuje jako MagicGlow. Trojice LED je uspořádána v kruhu a má pomoci vytvořit přirozené či umělecké osvětlení. Přisvícení lze poměrně přesně nastavit dle potřeb scény a je nutné podotknout, že se jedná o zajímavý prvek, se kterým lze dosáhnout působivých snímků. Samotnou fotovýbavu pak tvoří trojice snímačů Sony: 50Mpx primární IMX896 s OIS a clonou f/1.8, trojnásobný teleobjektiv IMX882 s ohniskovou vzdáleností 73 mm a clonou f/2.65 a 8Mpx ultraširokoúhlý snímač IMX355 s clonou f/2.2.

Novinka je poměrně příjemným překvapením a lze konstatovat, že snímky jsou poměrně dobře barevně sladěné, obsahují dostatek detailů, mají slušnou ostrost (ultraširokoúhlá kamerka je v tomto ohledu slabší, ale stále uspokojivá) i správně nastavenou expozici. Vzhledem k ceně lze tak máloco vytknout, překvapením je pak absence nějakého agresivního postprocessingu, jak to u konkurence občas můžeme vídat. Solidní výkony navíc Realme 14 Pro+ podává i za zhoršených světelných podmínek, kdy scénu pěkně prosvítí a vytáhne z ní to důležité. Selfie kamerka má pak navíc automatické ostření a stejně jako primární snímač a teleobjektiv podporuje záznam ve 4K s 30 FPS.

Líbilo se nám speciální přisvícení MagicGlow

velmi slušná kvalita

Software: dlouhá podpora, horší odladění

Realme 14 Pro+ slibuje velmi dlouhou podporu, konkrétně pět let od ukončení prodeje, což znamená, že by novinka mohla dostávat aktualizace až po dobu přibližně 6 let. Pochopitelně záleží na tom, jak dlouho bude telefon oficiálně v prodeji, avšak příslib je to zajímavý. Uvidíme, jak se značce tento závazek podaří v praxi naplnit, protože ještě na konci března mělo Realme 14 Pro+ stále jen prosincové bezpečnostní záplaty. Samotný software také částečně sráží dojem z plynulosti telefonu. Zpomalení a občasné „zamyšlení“ přisuzuji právě jemu. Zkušenost s Nothing Phonem (3a) Pro s pomalejším úložištěm byla v tomto ohledu o poznání lepší. Negativně vnímám také to, jak Realme do systému předinstalovává aplikace jako Temu, TikTok, Booking.com a podobně.

Líbilo se nám příslib dlouhé softwarové podpory, i když s otazníkem

Nelíbilo se nám zastaralé bezpečnostní záplaty

množství balastu a místy špatná optimalizace systému

Zhodnocení

Realme 14 Pro+ je rozhodně zajímavý telefon, ať už vysokou odolností, křemíkovou baterií či dostatečným výkonem i povedeným displejem. Až překvapivě slušně si vede také v oblasti fotografií, avšak celkový dojem podle mě zbytečně sráží trochu nedotažený software s délkou softwarové podpory s otazníkem. Právě software přitom hraje velmi důležitou roli v rámci celkového dojmu z používání telefonu a není radno jej brát na lehkou váhu. Realme 14 Pro+ bych tak určitě doporučil ke zvážení, ale ideálně s možností si jej nejprve vyzkoušet.

Konkurence Povedenou alternativou může být Pixel 9a, který nabídne schopnou fotovýbavu, lepší software a více konzervativní design. Oproti Realme však nenabídne rychlé nabíjení ani teleobjektiv či ochranu IP69. Přejít do katalogu Google Pixel 9a 256 GB Rozměry 154,7 × 73,3 × 8,9 mm , 185,9 g Displej POLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G4 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 100 mAh Přímým konkurentem může být Galaxy A56, které se pochlubí kovovými rámečky a delší softwarovou podporou. Nabíjecí výkon je však nižší a nenabízí se s 512GB úložištěm ani 12 GB operační paměti. Přejít do katalogu Samsung Galaxy A56 256 + 8 GB Rozměry 162,2 × 77,5 × 7,4 mm , 198 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Exynos 1580 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:08 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz