Realme 16 Pro už se chystá. Zaujmout by mohl velkou baterií a 200Mpx foťákem

Na internet unikly klíčové specifikace chystaného smartphonu Realme 16 Pro, které naznačují významná vylepšení oproti předchozí generaci. Tyto detaily, údajně pocházející z databáze certifikace TENAA (viz zd.taf-org.cn). Očekává se, že Realme 16 Pro nabídne 6,78palcový OLED displej s rozlišením 1,5K (2 772 × 1 272 pixelů). Ačkoliv oficiální frekvence není potvrzena, spekuluje se o zachování vysoké obnovovací frekvence 144 Hz, což by z něj činilo ideální zařízení pro mobilní hráče. Pohánět by jej měl neznámý osmijádrový čipset s taktem 2,5 GHz. Telefon má běžet na Androidu 16 s nadstavbou Realme UI 7 a bude k dispozici v několika konfiguracích, přičemž vrcholem má být 16GB RAM a 1TB úložiště.
Nejvýraznějším prvkem výbavy bude bezesporu baterie. Únik uvádí typickou kapacitu 7 000 mAh, což by mělo zajistit vynikající minimálně dvoudenní výdrž. Na zadní straně by se měl objevit duální fotoaparát, kdy má dominovat 200megapixelový hlavní senzor, doprovázený 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Pro selfie je připraven 50megapixelový fotoaparát. Dalšími očekávanými funkcemi jsou čtečka otisků prstů v displeji a infračervený port
Na další informace si ještě budeme muset pár týdnů počkat. Předpokládá se, že by představení mohlo proběhnout hned zkraje roku 2026.