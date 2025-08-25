mobilenet.cz na sociálních sítích

Pro nový Honor X7d je důležitá vyšší odolnost s velkou baterií

Michal Pavlíček
Fotografie: Honor
  • Trumfem telefonu bude baterie s kapacitou 6 500 mAh
  • Velký téměř 6,8" IPS displej nabízí 120Hz obnovovací frekvenci
  • Výkon obstarává Snapdragon 685

Do nižší střední třídy zamířil model X7c od Honoru, o které informuje GSMarena (viz gsmarena.com). Novinka se snaží zaujmout velkým displejem a nadprůměrnou výdrží. Honor X7d disponuje 6,77" IPS displej s Full HD+ rozlišením a příjemnou 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon obstarává Snapdragon 685 v kombinaci s až 16GB RAM. Výkonu by tak telefon měl mít pro běžné činnosti dostatek. Pro vaše data je pak připravena až 256GB interní paměť.

Honor X7d

Zásadní je mírně zvýšená odolnost, která se ve střední třídě ještě tolik neobjevuje. Honor vyzdvihuje stupeň krytí IP65, což značí odolnost proti prachu a částečnou odolnost proti tryskající vodě. Telefon nabízí 5hvězdičkovou certifikaci SGS, která značí odolnost vůči pádům.

Prostředí novinky dle očekávání obstarává nadstavba MagicOS 9.0 založená na již starším Androidu 15. Sestava fotoaparátů tentokrát příliš nepotěší, neboť hlavnímu 108megapixelovému snímači bez optické stabilizace asistuje pouze 2megapixelový portrétní fotoaparát. V praxi tak bude dobře použitelný pouze hlavní fotoaparát. Chuť si lze spravit u baterie, jejíž kapacita 6 500 mAh je jednoznačně nadprůměrná a lze odhadovat velice dobrou výdrž na jedno nabití. Dočerpání energie chvilku potrvá, byť je podporováno 35W drátové nabíjení.

Nový Honor X7d bude dostupný ve zlaté, modré, stříbrné a černé barevné variantě. Prozatím však není známa cena ani dostupnost.

Technické parametry Honor X7d

Kompletní specifikace
Konstrukce? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: IP65
DisplejTFT IPS, 6,8" (1 400 × 720 px)
Fotoaparát108 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 685, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne
Operační systémAndroid 15
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
gsmarena.com
