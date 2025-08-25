Pro nový Honor X7d je důležitá vyšší odolnost s velkou baterií

Do nižší střední třídy zamířil model X7c od Honoru, o které informuje GSMarena (viz gsmarena.com). Novinka se snaží zaujmout velkým displejem a nadprůměrnou výdrží. Honor X7d disponuje 6,77" IPS displej s Full HD+ rozlišením a příjemnou 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon obstarává Snapdragon 685 v kombinaci s až 16GB RAM. Výkonu by tak telefon měl mít pro běžné činnosti dostatek. Pro vaše data je pak připravena až 256GB interní paměť.
Zásadní je mírně zvýšená odolnost, která se ve střední třídě ještě tolik neobjevuje. Honor vyzdvihuje stupeň krytí IP65, což značí odolnost proti prachu a částečnou odolnost proti tryskající vodě. Telefon nabízí 5hvězdičkovou certifikaci SGS, která značí odolnost vůči pádům.
Prostředí novinky dle očekávání obstarává nadstavba MagicOS 9.0 založená na již starším Androidu 15. Sestava fotoaparátů tentokrát příliš nepotěší, neboť hlavnímu 108megapixelovému snímači bez optické stabilizace asistuje pouze 2megapixelový portrétní fotoaparát. V praxi tak bude dobře použitelný pouze hlavní fotoaparát. Chuť si lze spravit u baterie, jejíž kapacita 6 500 mAh je jednoznačně nadprůměrná a lze odhadovat velice dobrou výdrž na jedno nabití. Dočerpání energie chvilku potrvá, byť je podporováno 35W drátové nabíjení.
Nový Honor X7d bude dostupný ve zlaté, modré, stříbrné a černé barevné variantě. Prozatím však není známa cena ani dostupnost.
Technické parametry Honor X7dKompletní specifikace
|Konstrukce
|? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: IP65
|Displej
|TFT IPS, 6,8" (1 400 × 720 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 685, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?