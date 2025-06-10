mobilenet.cz na sociálních sítích
Novinka Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Velikán T Phone 3 Pro přináší AMOLED panel, AI a foťák s OIS

Michal Pavlíček
3
Velikán T Phone 3 Pro přináší AMOLED panel, AI a foťák s OIS
Fotografie: T-Mobile
  • Ve výbavě se dostalo i na podporu bezdrátového nabíjení
  • Novince nevadí voda ani prach, díky stupni krytí IP67
  • Výkon obstarává procesor Snapdragon 6 Gen 3
  • Česká cena je stanovena na 6 199 Kč

T-Mobile v letošním roce obnovil svou řadu zařízení s vlastním jménem a logem, kdy představil T Phone 3 a T Tablet 2. Rodinka se nyní rozrůstá o vybavenější mobil nazvaný T Phone 3 Pro a lze říci, že jeho výbava už osloví i krapet náročnější uživatele.

T-Mobile T Phone 3 Pro

„T Phone 3 Pro kompletuje naši řadu zařízení využívajících integrovanou AI a my věříme, že zákazníci tyto funkce ocení a že jim zjednoduší život – ať už budou potřebovat poradit s odjezdy MHD, naplánovat schůzky, nebo upravit fotografie“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.

Vzhled telefonu je věrný letošní řade a podobá se tak levnějšímu T Phonu 3. Zejména zadní strana oddělená na matnou a lesklejší plochu. Větší rámečky kolem displeje dávají tušit, že mám co dočinění s mobilem z nižší střední třídy. Potěší však, mobilu nevadí voda ani prach, neboť plní stupeň krytí IP67. To v této kategorii rozhodně není standardem.

T-Mobile T Phone 3 Pro

Čelní straně dominuje 6,8" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotu se nastěhoval procesor Snapdragon 6 Gen 3 společně s 8GB operační pamětí. Pro vaše data je připraveno 256GB úložiště a podpora až 2TB paměťových karet. Prostředí je svěřeno do rukou Androidu 15, což je velká škoda, že si T-Mobile zrovna aktuálnost systému. Malou náplastí budiž to, že T Phone 3 Pro obdrží 3 velké aktualizace, tedy Android 16, 17 a 18. Bezpečnostní záplaty má mobil získávat 5 let, a to první 3 roky měsíčně, následně každé tři měsíce.

Na zádech jsou hned tři fotoaparáty, avšak T-Mobile se preventivně zmiňuje jen o jedno, o tom hlavním. Ten nabídne 50megapixelové rozlišení a optickou stabilizaci obrazu, což zní nadějně. Zmínka padla o čelní kamerce, která má překvapivě vysoké 32megapixelové rozlišení.

Recenze T Phone 3 – Růžová síla za drobný peníz
Přečtěte si také

Recenze T Phone 3 – Růžová síla za drobný peníz

Baterie mobilu disponuje běžnou kapacitou 5 000 mAh a podporováno je 33W drátové nabíjení. Dle již zaběhnuté tradice si však mobil rozumí i s bezdrátovým nabíjením. V rámci konektivity se novinka chlubí podporou Wi-Fi 6E, 5G, NFC a poradí si i s eSIM.

Nový T Phone 3 Pro se v nabídce T-Mobile objeví od 14. října za 6 199 Kč. Levnější bude samozřejmě v kombinaci s tarify, kdy jeho cena klesne i k 1 Kč.

Technické parametry T-Mobile T Phone 3 Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce166,8 × 78,8 × 8,4 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP67
DisplejAMOLED, 6,8" (2 392 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 2 560 × 1 440 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen 3,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostříjen 2025, 6 199 Kč
tisková zpráva
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
V tabulce máte Media Tek Dimensity 700. A myslím, že by měl podporovat bezdrátové nabíjení Alespoň u předchůdců tomu tak bylo.

Bylo by fajn, kdyby tento telefon byl trochu menší.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze