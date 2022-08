Veletrh IFA 2022 je za dveřmi. Podívejte se, na co se můžeme těšit

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Berlínský veletrh IFA propukne letos po předchozích problémech spojených s pandemií koronaviru v plné síle a redakce mobilenet.cz u toho nebude chybět. Chystá se přitom opravdu nabitý program, během něhož se dočkáme představení celé řady zajímavých novinek. Na co konkrétně se můžeme podle nejrůznějších úniku a informací od samotných výrobců těšit?

Honor

Prezentace čínského výrobce Honor na veletrhu IFA 2022 se dočkáme již 2. září a zdá se, že pro nás chystá opravdu mnoho novinek. Pravděpodobně tak budeme svědky představení smartphonu, tabletu, bezdrátových sluchátek, ale také třeba notebooku. To vše můžeme spatřit ve vizuálu pozvánky na páteční event, který startuje v 17:00 SELČ.

Nokia

Nokia by mohla představit hned několik novinek. Konkrétně se mluví o modelu Nokia X30, nástupci X20, který by měl disponovat minimálně tříletou softwarovou podporou a 5G modemem. Šušká se ale také o smartphonu Nokia G80, jenž by mohl nabídnout vlajkovou hardwarovou výbavu včetně zvýšené odolnosti. Tisková konference HMD Global proběhne již 1. září a vy samozřejmě najdete veškeré důležité informace zde na mobilenet.cz.

Sony

Sony pravděpodobně představí novou elektroniku do domácnosti (chytré televizory, audio a další novinky, o kterých vás budeme případně informovat na fzone.cz), ale také se mluví o odhalení nové Xperie. V rámci nejnovější řady IV (Mark čtyři) byly doposud představeny pouze modely 1 IV a 10 IV, nabízí se tak, že se dočkáme odhalení modelu 5 IV. K případnému představení by mělo dojít 1. září.

Samsung

Samsung před pár týdny odhalil novou řadu Foldables, s představením nových smartphonů v rámci veletrhu IFA se tedy spíše nepočítá, i když kdoví. Takřka s jistotou se však dočkáme odhalení chytrých televizorů a další chytré elektroniky do domácnosti.

ASUS

ASUS nedávno představil svůj vlajkový model ZenFone 9, a tak lze počítat spíše s představením nových ZenBooků, případně další elektroniky. Podle všeho se dočkáme odhalení ZenBooku 17 Fold s ohebným OLED panelem, což by měla být opravdu velká senzace.