Vyzkoušeli jsme Amazfit GTR 4: odolné hodinky s ultrapřesnou GPS

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud se řadíte mezi vyznavače sportů a hledáte odolné hodinky s kvalitní GPS, určitě byste si neměli nechat ujít horkou novinku ze stánku Amazfit. Společnost na veletrh IFA 2022 totiž přivezla včera představený model chytrých hodinek Amazfit GTR 4, který lze směle označit za to nejlepší, co Amazfit aktuálně dokáže nabídnout. Jaké jsou naživo?

Dalo by se říct, že Amazfit GTR 4 nabízí tu nejlepší možnou výbavu, která se však ukrývá v relativně kompaktním těle. Na rozdíl od T-Rex 2 se jedná o méně robustní model, který se hodí do společnosti. Verze s textilním páskem je pak praktická v tom, že bude komfortní na jakkoliv velkém zápěstí. Upínání totiž řeší suchý zip, pomocí něhož si přesně zvolíte velikost, která vám vyhovuje. Problém však není ani pásek vyměnit za jiný.

Co nás však na hodinkách opravdu zaujalo, to je úroveň zpracování. Společnosti, která se dříve zaměřovala na levnější modely, které tak také vypadaly, se totiž povedlo představit opravdu velmi pěkné a elegantní chytré hodinky. Luneta vystupuje pouze mírně nad displej a tlačítka v případě vyzkoušené barevné varianty mají pěkný červený akcent. Hodinky jsou navíc i navzdory 1,43" AMOLED displeji stále relativně kompaktní a na zápěstí nepůsobí nijak masivně. Vše podtrhují elegantní boční tlačítka včetně praktické korunky.

Podobně jako předchozí modely Amazfit přitom disponují vyspělou GPS, a to konkrétně díky speciálně upravené anténě. Výrobce se chlubí tím, že dosahuje 99% přesnosti určení polohy ve srovnání s nejlepšími zařízeními určenými pouze pro určování polohy pomocí GPS. To jsme si v budově, kde se veletrh koná, bohužel nemohli vyzkoušet, ale jistě se na to zaměříme, jakmile se hodinky podívají do redakce mobilenet.cz.

Z dalších funkcí pak stojí za pozornost až 14denní výdrž na nabití, zabudovaná asistentka Alexa či možnost telefonních hovorů po propojení se smartphonem.