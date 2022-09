Honor v Evropě uvede další skládací telefon během 1. čtvrtletí 2023

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Během veletrhu IFA 2022 jsme se dočkali evropské premiéry Honoru 70, který se na našem trhu od dnešního dne oficiálně prodává, vůbec poprvé v historii výrobce také s možností získat výkupní bonus, ale rovněž nového tabletu či notebooku. Potěšující je rovněž sdělení evropského CEO Honoru Tony Rana na téma příchodu ohebných smartphonů do Evropy. V rámci tzv. duální strategie, tedy představování jak vlajkových lodí, tak ohebných smartphonů v Evropě, se dočkáme dalšího ohebného smartphonu již v 1. čtvrtletí příštího roku. Mezitím si můžete prohlédnout naše dojmy ze skládacího Honoru Magic V.

„Evropa je v tuto chvíli náš nejdůležitější zahraniční trh, na který se chceme zaměřit. I proto chceme co nejvíce technologických novinek přinést co nejdříve také do Evropy, speciálně co se týká skládacích mobilních telefonů, ale také dalších vlajkových lodí. Na dalších skládací telefon se můžete těšit už v 1. čtvrtletí 2023,“ uvedl EU CEO Honoru Tony Ran na tiskové konferenci Honor: Embracing the Connected Future v rámci technologického veletrhu IFA. A dodává: „S novým uživatelským rozhraním MagicOS 7.0 chceme také náš ekosystém otevřít spolupráci novým vývojářům, abychom docílili co největší konektivity s dalšími zařízeními.“