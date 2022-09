Hodinky Huawei Watch D míří do Evropy. Mají unikátní měření krevního tlaku

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei na veletrhu IFA 2022 odhalil chytré hodinky Huawei Watch D, které se nově podívají do Evropy, kde získaly potřebné certifikace k zahájení prodeje.

Přesné měření krevního tlaku

Bezpochyby nejzajímavější vlastností těchto chytrých hodinek je možnost změřit krevní tlak uživatele. To ostatně umí i Galaxy Watch od Samsungu (pouze však v propojení se smartphony Samsung), ale Huawei Watch D na to jdou trochu jinak. Zjednodušeně řečeno jsou zmenšeným provedením běžného přístroje k měření tlaku s manžetou, který však může mít i chytrou funkcionalitu, viz naše recenze Withings BPM Core.

V hodinkách a jejich řemínku je tedy zabudovaná miniaturní pumpa, která dokáže nafoukat vzduchový polštářek, obepnout tak dokonale zápěstí uživatele a následně ve spolupráci se senzory změřit krevní tlak. Měření by přitom mělo být velmi přesné a již nyní jsme zvědaví, až budeme moci porovnat přesnost měření Watch D, Samsung Galaxy Watch5 a případně ještě klasické manžety. Tomuto účelu je ostatně přizpůsobeno i uzavírání přezky, která působí velmi robustně, komfort nošení však ukáže až dlouhodobé používání. Kromě výše uvedeného pak umí Huawei Watch D měřit i jiné hodnoty: srdeční tep, okysličení krve či v současné době populární EKG. Sportovce nadchne i podpora zhruba 70 různých sportovních režimů či slušná sedmidenní výdrž na nabití.

Hodinky i díky integraci technologie měření krevního tlaku působí poměrně robustně, rozhodně se neřadí k nejlehčím a příliš nevypadají ani jako hodinky do společnosti k obleku. Displej je klasikou od Huawei, tedy velmi líbivý a v tomto případě i mírně vypouklý. Na boku pak najdeme dvojici tlačítek a na spodní straně řadu senzorů TruSeen 5.0+. Designem mohou Huawei Watch D snadno připomínat až vysoce odolné hodinky, čemuž by napovídala i zvýšená odolnost IP68.

Novinka se má v Evropě prodávat za cenu 399 eur, v přepočtu tedy necelých 10 tisíc korun, oficiální korunovou českou cenu však prozatím neznáme.