Nokia 110 4G (2022) je základ pro komunikaci, na kterém si zahrajete hada

Fotografie: Nokia

HMD Global v tichosti představilo další Nokii 110, tentokrát jde o model 110 4G (2022). Jak správně tušíte, jde o absolutní základ, který primárně slouží k telefonování. Má poměrně malý, ale barevný displej a podporuje 4G. Ty zde však nejsou pro brouzdání po internetu, nýbrž pro volání. Například na indickém trhu totiž již brzy dojde k vypínání starých 2G sítí, nastane tak obměna i zcela základních telefonů.

Telefon má klasickou alfanumerickou klávesnici a dokáže pracovat se dvěma SIM kartami. Kromě toho podporuje až 32GB paměťové karty, a to především za účelem poslechu MP3. Nechybí ale ani klasické FM rádio. Ve výbavě se objevuje také pár her, mezi kterými figuruje i legendární had, avšak v notně přepracovaném kabátku.

Na zadní straně je dokonce i fotoaparát, avšak jen s VGA rozlišením a na focení se příliš nehodí. Možná snad jen v nouzi na pořízení momentky a její odeslání skrze MMS. Zaujmout může i na horní hraně umístěná svítilna nebo baterie slibující až měsíční výdrž na nabití díky kapacitě 1 000 mAh.

Nokia 110 4G (2022) míří především na rozvojové trhy, jako je například ten indický. Pokud se s ní setkáme i u nás, lze očekávat cenu hluboko pod hranicí tisíce korun.