Vánoční bestseller? Testujeme Samsung Galaxy A17 5G

Doby zasekaných Samsungů jsou minulostí, to je potřeba říci hned na úvod. Jihokorejský výrobce výrazně zapracoval na prostředí a i takřka zcela základní kousky řady Galaxy poskytují překvapivě dobrou službu méně náročným uživatelům. Příkladem může být letošní novinka zvaná Galaxy A17 5G, která se dostala i na redakční test.
Mobil vsadil dle očekávání na plastovou konstrukci, která je velmi podobná jeho dražším sourozencům, například modelům A26 a A36. Poznávacím znamením je pak vyvýšený ostrůvek na pravém boku pro boční tlačítka. Dokonce se můžete spolehnout na stupeň krytí IP54, mírně zvýšenou ochranu proti vodě a prachu. Konstrukční zpracování je pak velmi příkladné, telefon samozřejmě nevrže a působí bytelným dojmem.
Zmiňme, že Samsung Galaxy A17 5G stojí zhruba 5 tisíc korun. V této souvislosti jistě udělá radost nasazení 6,7" AMOLED displeje s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Displej má slušný jas i čitelnost venku. Zapomenout však musíte na režim Always-on a čtečka otisků prstů není v displeji, nýbrž v bočním tlačítku. Prozatím se jeví jako trochu pomalejší, ale prst vždy rozpozná.
Citelné úspory jsou ze strany Samsungu cítit v oblasti hardwaru. Procesorem je Exynbos 1330, který žádné rekordy trhat rozhodně nebude. 4GB operační paměť pak představuje naprosté minimum, co dnes od telefonu chtít. 128GB paměť je standardem, po prvním zapnutí zbyde pro vaše data zhruba 102 GB. Telefon tak není určen na nějaké velké hraní náročných her.
Co naopak chválíme, je celé prostředí. V cenově dostupném Samsungu Galaxy A17 5G najdete nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Co je však ještě důležitější, že mobil čeká dalších 5 velkých aktualizací a bezmála 6 let softwarové podpory v oblasti bezpečnostních záplat. V tomto ohledu patří zástupce Samsungu mezi nejlepší v této kategorii chytrých telefonů.
Slušně je mobil vybaven i pro fotografování. Hlavní snímač s 50 megapixely se může pochlubit optickou stabilizací obrazu, což je opět něco, co nelze v kategorii mobilů kolem 5 tisíc korun považovat za standard. Další dva fotoaparáty jsou zde spíše do počtu. Jde sice třeba o ultraširokoúhlý objektiv, ale 5megapixelové rozlišení výslednou kvalitu značně sráží. Výčet pak zakončuje 2megapixelový makro objektiv.
Samsung Galaxy A17 5G na nás zanechal veskrze dobré první dojmy. Dobře zpracovaný a funkční telefon nabízí až překvapivě dobrou výbavu. Nenáročnému uživateli bude chybět zřejmě jen máloco. Pokud vás o novince cokoliv zajímá, ptejte se přímo v diskuzi pod tímto článkem.
Samsung Galaxy A17 5G
|Rozměry
|164,4 × 77,9 × 7,5 mm, 195 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1330,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 128 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
