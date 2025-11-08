Hit nižší střední třídy? Na český trh vstupuje Samsung Galaxy A17 5G

Příchod další generace modelů řady Galaxy A započal v letošním roce výrazně dříve, než loni. Zatímco modely Galaxy A16 byly představeny až v říjnu, řada Galaxy A17 přichází již nyní v průběhu srpna. Novinka se maximálně snaží vypadat jako její vybavenější sourozenci a přebírá od nich design, byť samozřejmě s nasazením plastového rámečku. Dostalo se i na mírně zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP54. Dále může zaujmout i velice malá tloušťka pouhých 7,5 milimetrů.
Displej je typu Super AMOLED s úhlopříčkou 6,7", rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 90 Hz. Telefon pohání procesor Exynos 1330, tedy tentýž typ jako loni, což je trošku škoda, že Samsung výkon nijak nevylepšil. Zamrzí i 4GB operační paměť, která je už i v nižší střední třídě spíše lehce podprůměrná. Interní 128GB paměť je průměrná, ale naštěstí ji lze zvětšit až 2TB paměťovou kartou.
Nový Samsung Galaxy A17 5G se může pochlubit 6 letou podporou, která dle výrobce značí příchod 6 generací operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat. Kaňkou na kráse je, že Samsung naprostou novinku osadil starým Androidem 15 a neaktuální verzí One UI 7.0. Lze tak říci, že zatímco aktualizace bezpečnostních záplat bude chodit do roku 2031, hlavní aktualizace systému kratší dobu.
Co se týče fotoaparátů, Galaxy A17 5G nabízí slušnou výbavu, ale zázraky nečekejte. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů, zatímco ultraširokoúhlý objektiv disponuje pouhými 5 megapixely. Makro fotoaparát má rozlišení 2 megapixely. V předním výřezu je umístěna 13megapixelová selfie kamerka.
Telefon je napájen baterií s kapacitou 5 000 mAh a podporuje pouze drátové nabíjení s výkonem až 25 W. Z hlediska konektivity nechybí podpora 5G, Bluetooth 5.3 ani NFC, takže bezkontaktní platby nebudou problémem.
Nový Samsung Galaxy A7 15G se již na českém trhu prodává za doporučenou cenu 5 690 Kč. Najdete jej u většiny předních prodejců a v průběhu srpna se objeví i v nabídce Vodafonu.
Technické parametry Samsung Galaxy A17 5GKompletní specifikace
|Konstrukce
|164,4 × 77,9 × 7,5 mm, 195 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|Samsung Exynos 1330,
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|srpen 2025, 5 699 Kč
Načíst všechny komentářePřidat názor