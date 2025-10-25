samsung-galaxy-a17-5g

Doby, kdy se Samsungy zasekávaly, už jsou minulostí. To, že se nesekají telefony za 10 či 20 a více tisíc asi nikoho nepřekvapí. Samsung se však snaží dokázat, že dobře používat půjde i jeho zařízení za 5 tisíc korun. Není se čemu divit, právě modely řady Galaxy A1x totiž patří stabilně mezi ty vůbec nejprodávanější. Letošní novinka Galaxy A17 5G má tak nemalé ambice opět oslovit široké masy a oproti předchůdcům k tomu má opět o něco lepší předpoklady.
Za zapůjčení Samsungu Galaxy A17 5G děkujeme MP.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.
|Konstrukce
|164,4 × 77,9 × 7,5 mm, 195 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|Samsung Exynos 1330,
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|srpen 2025,
Obsah balení: dnešní standard
V krabičce se klasicky nachází USB-C/USB-C kabel (bílé barvy), nástroj pro vytažení slotu na SIM, papírové příručky a samotný telefon.
- chybí nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: líbivá klasika
Telefon vypadá na první pohled klasicky a plně kopíruje vzhled dražších kousků řady Galaxy A. Jednoznačným poznávacím znamením je vyvýšený ostrov pro boční tlačítka po pravé straně. Ta se mimochodem tisknou pohodlně a jistě. Samotný design nevypadá zle, Samsung v námi testované verzi nasadil sytě modrou, která na zadní straně přechází do různých odstínů modré dle dopadajícího světla.
V ruce se mobil drží pohodlně, jen je nutné počítat s tím, že je to spíše větší zařízení. Jistotu úchopu umocňují ploché boky, do kterých lze zapřít prsty. Zmiňme, že v bočním tlačítku je čtečka otisků prstů. Funguje sice poměrně spolehlivě, ale mohla by být přeci jen rychlejší.
Přidanou hodnotou je zvýšená odolnost, která se už prokousala i do cenově dostupných telefonů. Je však třeba počítat s tím, že je pouze mírně zvýšená dle IP54. V praxi to znamená, že mobilu nevadí lehký déšť či postříkání vodou. Celkově je zpracování mobilu příkladné i přes logické nasazení plastů.
- kvalitní konstrukce
- dobře se drží
Displej: zlepšuje se
Na displejích Samsung už nešetří, alespoň tedy ne ve velkém. V Galaxy A17 5G je 6,7" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, díky čemuž se můžete těšit na syté barvy i velmi dobrou čitelnost. V tomto ohledu není mobilu co vytknout. Podporována je 90Hz obnovovací frekvence. Ano, některá konkurence i zde umí více, avšak jako výtku to Samsungu nepřičítám. Zamrzí chybějící Always-On, který je praktický, ale. Samsung si jej schovává až pro výše postavené modely. Kromě toho nižší cenu prozrazuje i výřez v displeji namísto elegantnějšího průstřelu. O ochranu celé čelní strany se pak stará sklíčko Gorilla Glass Victus.
- 90Hz AMOLED
- jemné rozlišení
- zbytečný výřez v displeji
Zvuk: stereo se nekoná
Zvuková stránka může mít pro mnohé hned dvě negativa. Tím prvním je absence stereo reproduktorů. Co naplat, musí vám stačit jeden hlasitý na spodní hraně. Za 5 tisíc korun nelze chtít vše, je tak nutné počítat, že na nějaký velký poslech hudby mobil rozhodně připravený není. Naštěstí je reproduktor dostatečně hlasitý. Smířit se musíte ale i s absencí 3,5mm jacku, který již vyklízí pozice i z levnějších mobilů. Poslech hudby je tak ideální řešit skrze bezdrátová sluchátka.
- hodil by se druhý reproduktor
Výkon hardwaru: málo RAM
Po hardwarové stránce jsme svědky typického Samsungu a jeho řešení, kdy nasadí minimální hardware na to, aby byl mobil alespoň funkční. Procesor Exynos 1330 rozhodně nezáří novotou, ostatně nacházel se už v předchůdci. Na běžné činnosti však nadále plně postačuje a rozhodně to není hlavní problém. Tím je operační paměť, kdy se na českém trhu objevila výhradně nejslabší verze s pouhými 4 GB. Telefon s ní ale vcelku rozumně hospodaří a využívá ji takřka celou neustále. Nenároční na limity zřejmě nikdy nenarazí, jde však o šetření na zbytečném místě a Samsung by měl nasazovat minimálně 6 GB RAM.
Interní paměť disponuje standardními 128 GB, přičemž po prvním zapnutí pro vás bude zbývat 102 GB. Naštěstí ale nechybí slot pro paměťovou kartu.
- podporuje paměťové karty
- malá operační paměť
Výdrž baterie: klasika
Na spodní hraně je USB-C, pomocí kterého se dobíjí 5 000mAh baterie. Ta vydrží hravě dva dny, avšak dobíjení je na svou kategorii průměrné svižné. Vzhledem k výkonu 25 W zabere dobití celého mobilu 1 hodinu a 40 minut. Poměrně zásadním problémem je, že k mobilu ale nabíječku nedostanete.
- solidní výdrž
- delší doba nabíjení
- chybí nabíječka v balení
Konektivita: spolehněte se
Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.3 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM, avšak jde o hybridní slot. V praxi tak při použití dvou SIM karet už do telefonu nedáte paměťovou kartu.
- nic důležitého neschází
Fotoaparát: hlavní inovace
Na zádech je trojice objektivů. Hlavní snímač potěší nejen vysokým rozlišením 50 Mpx, ale i přítomností optické stabilizace obrazu, což je novinka. Ta mezi mobily za cenu kolem 5 tisíc korun není zcela obvyklá. Sekundární snímač je ultraširokoúhlý, ovšem bohužel jen s 5 Mpx. Je však třeba dodat, že v tomto segmentu je to obvyklé. Nechybí ani objektiv pro makro záběry, avšak s 2 megapixely je zde spíše do počtu.
Výsledné snímky z hlavního fotoaparátu jsou příjemným překvapením. Vypadají totiž velmi dobře. Věrné barvy i solidní ostrost, včetně vzdálenějších detailů. Samozřejmě při větším přiblížení nebo na opravdu velké televizi už nedokonalosti naleznete, avšak je třeba dodat, že testovací snímky jsou pořizovány na automatický režim, tedy ve 12 megapixelech. Rozlišení je tedy nižší než maximálních 50 megapixelů, ale snímek vzniká složením čtyř do jednoho.
Mobilu svědčí denní světlo, případně dostatek umělého světla. Vyloženě špatně si ale nevede ani za šera, kdy hlavním fotoaparátem pořídíte fotku, kde sice bude šum, ale nebude rozmazaná. Ultraširokoúhlý objektiv je na tom samozřejmě výrazně hůř, šero mu nesvědčí vůbec. Den je vhodnější, ale snímek trpí nízkým rozlišením a slabými detaily. Zmiňovat se o makro snímači je vcelku zbytečné, obecně se nedařilo pořídit ostrý snímek a vychytat onu správnou vzdálenost.
Čelní fotoaparát je ve výřezu displeje a má 13 Mpx. Výsledky nevypadají vyloženě špatně, jen se občas musíte více snažit, abyste mobil pevně udrželi a pořídili ostrý snímek.
Záznam videa rozhodně nenadchne. Vrcholem je i s hlavním snímačem pouze Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledek je tak vhodný spíše jen na displej telefonu, i s ohledem na lehce roztřesený obraz.
Samsung Galaxy A17 5G (testovací video) – Full HD, 30 FPS
- slušný hlavní snímač s OIS
- nízká rozlišení dvou sekundárních objektivů
- neporadí si se 4K videem
Software: naprostá spokojenost
Galaxy A17 5G je již dodáván s nejnovějším Androidem 16 a nadstavbou One UI 8.0. V tomto ohledu může jít příkladem. Optimalizace je povedená, sekání se rozhodně nekoná, a to ani po instalaci více než 150 aplikací. Telefon není vyložený rychlík, ale vše funguje a na nic se dlouze nečeká. Vždy je vše nutné srovnávat s obdobnými zařízeními. Pokud jste zvyklí na dražší mobil, budou dojmy z prostředí samozřejmě odlišné.
Na rozdíl od dražších Samsungů zde není Galaxy AI, nemusíte ji tedy hledat. Vrcholem je Gemini, kterou rychle aktivujete bočním tlačítkem. Velkou výhodou Galaxy A17 5G je ale dlouhá softwarová podpora, která potrvá ještě zhruba 5,5 roku, přičemž mobil dostane ještě 5 velkých aktualizací systému.
- solidní optimalizace
- příslib dlouhé softwarové podpory
Zhodnocení
Samsungu Galaxy A17 5G lze určitě vyčítat mnohé. Například lehce osekaný displej, který nemá 120 Hz a nepodporuje Always-On. Dále zamrzí velmi nízké rozlišení u sekundárních fotoaparátů. Někdo by jistě uvítal i vyšší odolnost. Největší kaňkou na kráse je však hardware a malá operační paměť. Ta telefon přibržďuje již dnes a kdo ví, co se stane za dva roky. Na druhou stranu, máme zde jinak komplexně vybavený mobil s dobrým displejem, dostatečně dlouhou výdrží a kvalitním hlavním fotoaparátem. Předností je přehledné a dobře optimalizované prostředí, které se bude těšit dlouhé podpoře. A to je podstatné. Cenově dostupnější telefon si totiž pořídí ti, kteří jej zpravidla nemění každý rok či dva. A právě pro ty je novinka jako stvořená.
Konkurence
Neznamená to však, že by byl Galaxy A17 5G bez konkurence. Zatopit, a to výrazně, může Redmi Note 14 Pro s lepším displejem, větší interní pamětí či delší výdrží a rychlejším nabíjením. Smířit se ale musíte s absencí 5G a nepatrně vyšší cenou.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro (Global)
|Rozměry
|162,2 × 74,9 × 8,2 mm, 180 g
|Displej
|OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Helio G100 Ultra,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 500 mAh
Konkurentem je také Motorola Moto G85, která má kvalitnější 120Hz displej, rychlejší nabíjení či kvalitnější fotoaparáty při stejné ceně. Bohužel však nabízí výrazně horší softwarovou podporu.
Motorola Moto G85
|Rozměry
|161,9 × 73 × 7,6 mm, 173 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
