Jak fotí Samsung za 5 tisíc? Vyzkoušeli jsme Galaxy A17 5G

Doba levných, věčně zasekaných a bídně vybavených Samsungů je pryč. Ano, i na nejnovějším Galaxy A17 5G najdeme prvky výbavy, které zamrzí. Typicky jde o malou operační paměť. Dnes se ale chceme věnovat spíše fotoaparátům, kde je situace o poznání příznivější.
Na zádech je připravena trojice různých objektivů. Hlavní snímač potěší nejen vysokým 50megapixelovým rozlišením, ale dokonce i přítomností optické stabilizace obrazu. Ta mezi mobily za cenu kolem 5 tisíc korun není zcela obvyklá. Sekundární snímač je ultraširokoúhlý, ovšem bohužel jen s 5megapixelovým rozlišením. Je však třeba dodat, že v tomto segmentu je to v případě přítomnosti tohoto typu objektivu obvyklé. Nakonec je zde třetí objektiv pro makro záběry, avšak se svými 2 megapixely je zde spíše do počtu.
Výsledné snímky z hlavního fotoaparátu jsou příjemným překvapením. Vypadají totiž velmi dobře. Věrné barvy i solidní ostrost, včetně vzdálenějších detailů. Samozřejmě při větším přiblížení nebo na opravdu velké televizi už nedokonalosti naleznete, avšak je třeba dodat, že testovací snímky jsou pořizovány na automatický režim a tedy ve 12 megapixelech. Rozlišení je tedy nižší než maximálních 50 megapixelů, ale snímek vzniká složením čtyř do jednoho.
Mobilu svědčí denní světlo, případně dostatek umělého světla. Vyloženě špatně si ale nevede ani za šera, kdy hlavním fotoaparátem pořídíte fotku, kde sice bude šum, ale nebude rozmazaná. Ultraširokoúhlý objektiv je na tom samozřejmě výrazně hůře, šero mu nesvědčí vůbec. Den je vhodnější, ale snímek trpí nízkým rozlišením a slabými detaily. Zmiňovat se o makro snímači je vcelku zbytečné, obecně se nedařilo pořídit ostrý snímek a vychytat onu správnou vzdálenost.
Čelní fotoaparát je umístěn ve výřezu displeje a disponuje 13megapixelovým rozlišením. Výsledky nevypadají vyloženě špatně, jen se občas musíte více snažit, abyste mobil pevně udrželi a pořídili ostrý snímek.
Zatímco fotografování je poměrně pohodlně možné i s cenově dostupným Samsungem Galaxy A17 5G, záznam videa už nenadchne. Vrcholem je i s hlavním snímačem pouze ve Full HD rozlišení se 30 snímky za vteřinu. Výsledek je tak vhodný spíše jen na displej telefonu, i s ohledem na lehce roztřesený obraz.
Samsung Galaxy A17 5G (testovací video) – Full HD, 30 FPS
Samsung Galaxy A17 5G
|Rozměry
|164,4 × 77,9 × 7,5 mm, 195 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1330,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 128 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
