Zrychluje Samsung aktualizace? Galaxy A17 5G již získává listopadové záplaty

Jihokorejský Samsung patří mezi výrobce telefonů s Androidem, který se může pyšnit takřka nejlepší softwarovou podporou pro svá zařízení. Drtivá většina nových telefonů má přislíbenou 6letou podporu v rámci aktualizací, vlajkové modely pak dokonce 7letou. K tomu připočtěme, že se nezapomíná ani na bezpečnostní záplaty, kdy opět většina zařízení dostává nové dílčí aktualizace v měsíční či alespoň ve čtvrtletním cyklu.
V tuto chvíli Samsung postupně šíří bezpečnostní záplaty platné k 1. listopadu. Fakt, že dorazily například na vlajkové řady Galaxy S25, S24 či S23 překvapí zřejmě málokoho. Samsung tím jen plní to, k čemu se zavázal. Mezi pomyslnou smetánku se však dostal i takřka základní model Galaxy A17 5G, který spadá do nižší třídy a na českém trhu se prodává za zhruba 5 tisíc korun.
Překvapivě se však jedná o povedený kousek, který vás může zlákat AMOLED displejem, mírně zvýšenou odolností či 50megapixelovým fotoaparátem, který nepostrádá optickou stabilizaci obrazu. Předností je i přehledné a dobře fungující prostředí, u kterého Samsung slibuje 6letou podporu. V případě bezpečnostních aktualizací je model Galaxy A17 5G zařazen do kategorie čtvrtletních. Aktualizace by tak měla dorazit každé tři měsíce.
Zdá se však, že dle potřeby je Samsung schopný aktualizace uspíšit. Galaxy A17 5G ještě donedávna fungoval se zářijovými bezpečnostními záplatami a dle předpokladů měl další dostat až v průběhu prosince. Oproti předpokladům však model získal aktualizaci s bezpečnostními záplatami již v listopadu. Minimálně v prvním roce života cenově dostupného modelu se tak Samsung snaží dokazovat, že to s aktualizacemi myslí vážně.
Samsung Galaxy A17 5G
|Rozměry
|164,4 × 77,9 × 7,5 mm, 195 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1330,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 128 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh