Vivo X300 je kompaktní silou bez závažných kompromisů
Fotografie: Vivo
  • AMOLED displej má 6,31" úhlopříčku a ultrazvukovou čtečku otisků prstů
  • Hlavní fotoaparát láká 200megapixelovým rozlišením
  • Baterie disponuje kapacitou 6 040 mAh

Pokud pro vás je Vivo X300 Pro až moc mohutné, základní Vivo X300 přináší dobrou zprávu: letos se dočkalo kompaktnějšího těla, aniž by obětovalo vlajkový výkon a klíčové fotografické funkce. Přestože je menší, stále se jedná o takřka nekompromisní zařízení (viz vivo.com).

Vivo X300

Srdcem telefonu je stejně jako u Pro verze špičkový čipset MediaTek Dimensity 9500 SoC, který zaručuje bleskový chod. Opět se můžete těšit na konfigurace až s 16 GB RAM a 1 TB interního úložiště. I přes úsporu místa se do těla vešla solidní baterie o kapacitě 6 040 mAh, která podporuje rychlé 90W kabelové a 40W bezdrátové nabíjení.

Vivo X300

I v případě menšího Viva X300 se můžete těšit na to, že se výrobce zaměřil na fotoaparáty. Hlavní zadní fotoaparát využívá 200megapixelový snímač Samsung HPB (velikost 1/1,4") se světelností f/1,68. Sestavu doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Samsung JN1 a 50megapixelový teleobjektiv Sony LYT-602 APO (1/1,95"), který slibuje trojnásobný optický zoom. Na přední straně najdeme 50megapixelový senzor JN1 pro selfies.

Telefon má 6,31" AMOLED LTPO panel se 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí a velmi jemným rozlišením. Jas může dosahovat ař 4 500 nitů. Pod displejem se samozřejmě nachází rychlá ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Vivo X300Vivo X300Vivo X300
Vivo X300
Vivo X300
Vivo X300
Díky menšímu provedení váží Vivo X300 jen 190 gramů a má sympatickou tloušťku 7,95 mm. Vlajková odolnost IP68/IP69 zůstává, voda ani prach tak mobil nerozhází. Z konektivity nechybí stereo reproduktory, Bluetooth 5.4, NFC a Wi-Fi 7. Telefon běží na nejnovějším OriginOS 6 s Androidem 16.

Nové Vivo X300 se již začíná prodávat na čínském trhu a ceny startují na částce v přepočtu necelých 16 tisících korunách s daní za verzi 256+12 GB. Na oapčném konci cenové nabídky je samozřejmě 1TB verze za v přepočtu 21 tisíc korun i s daní.

Technické parametry Vivo X300 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce150,6 × 71,9 × 8 mm, 190 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,31" (2 640 × 1 216 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 040 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
vivo.com.cn
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Velmi povedené.
Odpovědět

