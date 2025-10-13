Vivo X300 je kompaktní silou bez závažných kompromisů

Pokud pro vás je Vivo X300 Pro až moc mohutné, základní Vivo X300 přináší dobrou zprávu: letos se dočkalo kompaktnějšího těla, aniž by obětovalo vlajkový výkon a klíčové fotografické funkce. Přestože je menší, stále se jedná o takřka nekompromisní zařízení (viz vivo.com).
Srdcem telefonu je stejně jako u Pro verze špičkový čipset MediaTek Dimensity 9500 SoC, který zaručuje bleskový chod. Opět se můžete těšit na konfigurace až s 16 GB RAM a 1 TB interního úložiště. I přes úsporu místa se do těla vešla solidní baterie o kapacitě 6 040 mAh, která podporuje rychlé 90W kabelové a 40W bezdrátové nabíjení.
I v případě menšího Viva X300 se můžete těšit na to, že se výrobce zaměřil na fotoaparáty. Hlavní zadní fotoaparát využívá 200megapixelový snímač Samsung HPB (velikost 1/1,4") se světelností f/1,68. Sestavu doplňuje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Samsung JN1 a 50megapixelový teleobjektiv Sony LYT-602 APO (1/1,95"), který slibuje trojnásobný optický zoom. Na přední straně najdeme 50megapixelový senzor JN1 pro selfies.
Telefon má 6,31" AMOLED LTPO panel se 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí a velmi jemným rozlišením. Jas může dosahovat ař 4 500 nitů. Pod displejem se samozřejmě nachází rychlá ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Díky menšímu provedení váží Vivo X300 jen 190 gramů a má sympatickou tloušťku 7,95 mm. Vlajková odolnost IP68/IP69 zůstává, voda ani prach tak mobil nerozhází. Z konektivity nechybí stereo reproduktory, Bluetooth 5.4, NFC a Wi-Fi 7. Telefon běží na nejnovějším OriginOS 6 s Androidem 16.
Nové Vivo X300 se již začíná prodávat na čínském trhu a ceny startují na částce v přepočtu necelých 16 tisících korunách s daní za verzi 256+12 GB. Na oapčném konci cenové nabídky je samozřejmě 1TB verze za v přepočtu 21 tisíc korun i s daní.
Technické parametry Vivo X300 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|150,6 × 71,9 × 8 mm, 190 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,31" (2 640 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 040 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
