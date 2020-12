Uživatelé Spotify si mohou nastavit vlastní obrázek k seznamu skladeb

Uživatelé Spotify budou moci přidat vlastní obrázky ke svým seznamům skladeb. Funkce bude dostupná pro Android i iOS a mohou ji používat uživatelé s Premium i neplaceným profilem.

Vlastní obrázek si můžete přidat tak, že otevřete seznam skladeb, který jste vytvořili, kliknutím na tři tečky se otevře nabídka, zvolíte Upravit seznam skladeb. Pak kliknete na výchozí obrázek alba (obvykle koláž obrázku alba prvních čtyř skladeb ze seznamu skladeb) nebo klepnete na „Změnit obrázek“. Pak už si vyberete obrázek podle vašich představ z vaší galerie a kliknete na „Použít fotografii“ a do pole „Přidat popis“ stačí přidat stručný popis seznamu skladeb. Pak stačí už jen Uložit a máte hotovo.

Spotify now allows users to customise playlist covers on Android and iOS appshttps://t.co/pzGevflZir