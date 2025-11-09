Zázrak na druhou. Spotify spouští Lossless a navíc mezi prvními zeměmi v Česku

Spotify splnilo slib, na který hudební fanoušci čekali roky. Prémioví uživatelé totiž začínají postupně získávat přístup k poslechu ve formátu Lossless, tedy bezztrátové kvalitě, která zachovává maximum detailů nahrávky. Společnost to oznámila v oficiálním prohlášení, podle kterého se funkce v první vlně spouští například v USA, Velké Británii, Německu, Japonsku, ale co je pro nás klíčové, i v Česku. Do října pak má být dostupná ve více než 50 zemích.
„Čekání je u konce, jsme nadšení, že se lossless zvuk začíná postupně dostávat k předplatitelům Premium,“ uvedl Gustav Gyllenhammar, viceprezident pro předplatné ve Spotify. „Věnovali jsme čas tomu, abychom tuto funkci postavili tak, aby na každém kroku upřednostňovala kvalitu, jednoduchost a přehlednost – abyste vždy přesně věděli, co se děje na pozadí. S Lossless tak naši prémioví uživatelé získají ještě lepší poslechový zážitek.“
Co je pro nás klíčové, služba je dostupná i v Česku.
V praxi Spotify umožní streamovat hudbu v kvalitě až 24bit/44,1 kHz FLAC, přičemž nastavení kvality je možné volit samostatně pro Wi-Fi, mobilní data i stahování skladeb. Uživatelé najdou novou možnost v sekci Settings & Privacy → Media Quality. Jakmile je Lossless aktivní, zobrazí se v přehrávači příslušné upozornění.
Funkce bude fungovat na mobilech, tabletech i počítačích, ale také na celé řadě dalších zařízení kompatibilních se Spotify Connect. Podpora pro Sonos a Amazon pak dorazí příští měsíc. Pro nejlepší zážitek Spotify doporučuje použití kabelových sluchátek či reproduktorů, protože Bluetooth zatím nedokáže přenášet bezztrátový signál.
