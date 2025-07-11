mobilenet.cz na sociálních sítích

Jaká hudba trenduje zrovna u vás? Spotify přináší týdenní statistiky poslechu

Michal Pavlíček
Jaká hudba trenduje zrovna u vás? Spotify přináší týdenní statistiky poslechu
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Nová funkce je nasazena na více než 60 trzích po celém světě
  • V České republice zřejmě prozatím k dispozici není

Spotify je nejpoužívanější službou pro poslech streamované hudby na světě. Každá novinka či změna se dotýká mnoha stovek miliónů uživatelů. Společnost nově informuje o zavedení týdenních statistik poslechu (viz spotify.com). Jednoduše zjistíte, jaká hudba je ve vašich uších nejposlouchanější v posledních 7 dnech.

Spotify

Nová funkce je k dispozici na více než 60 trzích po celém světě a nachází se v levém postranním menu v rámci aplikace. Dle oficiálního návodu kliknete na ikonku svého profilu a pod položkou „Co je nového?“ („What´s New“) by měla být položka „Listening stats“. V tuto chvíli se nicméně zdá, že nová funkce není dostupná na českém trhu.

V nabídce byste měli vidět nejen prosté statistiky, ale Spotify týdenní přehled pojme moderním a údajně zábavným způsobem. Měli byste vidět například jedinečnost svého poslechu, nové objevy v rámci poslouchání písniček, případně překonání zajímavých milníků. Jinými slovy zřejmě spousta více či méně zajímavých statistik.

O veškeré statistiky se budete moci snadno podělit se svými nejbližšími, a to nejen přímo skrze Spotify, ale třeba i přes WhatsApp, Instagram či další sociální sítě. Spotify tak přináší další možnost, jak sledovat vlastní hudební vkus a jde o jakýsi doplněk k tradičnímu Spotify Wrapped, což jsou celoroční statistiky pro všechny uživatele. Mimochodem právě nový Wrapped je za dveřmi, zpravidla se jej dočkáváme na přelomu listopadu a prosince.

newsroom.spotify.com,
Diskuze ke článku
Tomas Regec
Tomas Regec
U mě teda funkce dostupná.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Nejživější diskuze