Jaká hudba trenduje zrovna u vás? Spotify přináší týdenní statistiky poslechu

Spotify je nejpoužívanější službou pro poslech streamované hudby na světě. Každá novinka či změna se dotýká mnoha stovek miliónů uživatelů. Společnost nově informuje o zavedení týdenních statistik poslechu (viz spotify.com). Jednoduše zjistíte, jaká hudba je ve vašich uších nejposlouchanější v posledních 7 dnech.
Nová funkce je k dispozici na více než 60 trzích po celém světě a nachází se v levém postranním menu v rámci aplikace. Dle oficiálního návodu kliknete na ikonku svého profilu a pod položkou „Co je nového?“ („What´s New“) by měla být položka „Listening stats“. V tuto chvíli se nicméně zdá, že nová funkce není dostupná na českém trhu.
V nabídce byste měli vidět nejen prosté statistiky, ale Spotify týdenní přehled pojme moderním a údajně zábavným způsobem. Měli byste vidět například jedinečnost svého poslechu, nové objevy v rámci poslouchání písniček, případně překonání zajímavých milníků. Jinými slovy zřejmě spousta více či méně zajímavých statistik.
O veškeré statistiky se budete moci snadno podělit se svými nejbližšími, a to nejen přímo skrze Spotify, ale třeba i přes WhatsApp, Instagram či další sociální sítě. Spotify tak přináší další možnost, jak sledovat vlastní hudební vkus a jde o jakýsi doplněk k tradičnímu Spotify Wrapped, což jsou celoroční statistiky pro všechny uživatele. Mimochodem právě nový Wrapped je za dveřmi, zpravidla se jej dočkáváme na přelomu listopadu a prosince.
