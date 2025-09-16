Využíváte bezplatné Spotify? Přichází skvělá funkce, která vám mohla chybět

Spotify je jednoznačnou jedničkou na poli streamovaného poslechu hudby. Využívat jej můžete za měsíční poplatek, případně i zcela bezplatně s jitými omezeními. Mezi ty se řadí například reklamy, nebo nemožnost si pustit jakoukoliv skladbu byste chtěli. Druhé jmenované omezení však začíná být minulostí. Spotify oficiálně oznámilo (viz spotify.com), že uživatelé využívající bezplatný plán získávají možnost spustit jakoukoliv skladbu.
Doposud jste v rámci bezplatného používání mobilní aplikace mohli pustit album nebo playlist. To znamenalo, že vaši vyhlídnutou skladbu Spotify přehrálo, ale nevěděli jste kdy. Přehrávání alba či playlistu bylo náhodné, přeskakovat jste sice mohli, ale to je v rámci bezplatného tarifu omezené. Vybrat si jakoukoliv skladbu s bezplatným tarifem šlo jen v případě, že jste si Spotify spustili skrze webové rozhraní.
Nově Spotify zpřístupňuje možnost vybrat si jakoukoliv skladbu i v rámci bezplatného tarifu. Nic vám tak nebrání si pustit oblíbenou písničku rovnou. Nadále však zůstává celá řada omezení, která jsou v případě bezplatného plánu pochopitelná. Omezen je počet přeskočení skladeb, mezi skladbami zazní reklama, je nasazen nižší datový tok pro kvalitu audia a nemůžete si hudbu stahovat offline na pozdější přehrání ve chvílích, kdy například budete bez signálu. To jsou funkce vyhrazené pouze platícím uživatelům.
