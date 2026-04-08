Uživatelé náramků Fitbit už mohou oficiálně synchronizovat data s Apple Health

Uživatelé nositelné elektroniky od společností Google a Fitbit se dočkali zásadní novinky, po které mnozí čekali několik let. Nejnovější aktualizace aplikace Google Health pro operační systém iOS totiž přináší přímou podporu pro synchronizaci naměřených aktivit a zdravotních ukazatelů do platformy Apple Health (Apple Zdraví). Až dosud přitom museli uživatelé fitness náramků Fitbit či hodinek Pixel Watch využívat k přenosu svých dat nespolehlivé obcházky nebo placené aplikace třetích stran. Google nativní propojení mezi těmito dvěma populárními platformami dlouhodobě nenabízel, ačkoliv přenos dat z Apple Health do služeb Googlu již nějakou dobu fungoval. Vydáním nové verze se tak z této funkce konečně stává plnohodnotná obousměrná synchronizace.
Nová aktualizace umožňuje do Apple Health automaticky zapisovat širokou škálu sledovaných parametrů, mezi které patří například denní počet kroků, ušlá vzdálenost, záznamy o cvičení, podrobná data o spánku nebo tepová frekvence. Podle prvních reakcí uživatelů na komunitních sítích, na což upozornil macrumors.com (viz macrumors.com), však přenos zatím není zcela kompletní, jelikož se do Apple Health stále nepřenášejí některé pokročilejší metriky, jako je například variabilita srdečního tepu.
Propojení obou aplikací je každopádně pro uživatele poměrně intuitivní. Po stažení bezplatné aktualizace aplikace Google Health, která dříve nesla název Fitbit, stačí v nastavení navštívit nabídku propojených aplikací a služeb a povolit přístup pro Apple Health. Součástí vydané verze 5.05 je vedle synchronizace s konkurenční platformou také nová funkce Smart Health Links, která uživatelům usnadňuje bezpečné sdílení vybraných zdravotních záznamů s ošetřujícími lékaři nebo rodinnými příslušníky.