Méně displeje, více AI: Google představuje minimalistický Fitbit Air s lákavou cenou

Pět let poté, co Google odkoupil společnost Fitbit, jež se proslavila řadou sportovních chytrých náramků a hodinek s propracovaným operačním systémem, přichází výrobce s poměrně nečekanou novinkou. Nový Fitbit Air, který se zřejmě snaží být přímou konkurencí pro populární Whoop, totiž postrádá displej. Tuto absenci má však velkou měrou vynahradit nízká cena a také přítomnost populární umělé inteligence Gemini.
Pokud máte rádi minimalismus, měl by si vás nový náramek Fitbit Air okamžitě získat, neboť kromě displeje postrádá také tlačítka. Jedná se zkrátka o skutečný „náramek“, který může být při vhodné volbě barevného odstínu poměrně nenápadným doplňkem. Přesto v sobě tato „nositelnost“ ukrývá senzory pro měření teploty, ale třeba také gyroskop. Novinka tak zvládne měřit kroky, spálené kalorie i srdeční tep, a to včetně schopnosti rozpoznat nepravidelný tlukot srdce či velmi nízký a nadměrně vysoký tep. Samozřejmostí je také monitoring spánku, který má být podle Googlu díky integraci Gemini o 15 % přesnější než u předchozích modelů Fitbit. Majitelé tak budou moci sledovat kvalitu spánku včetně jeho délky, přerušení apod. Kromě zmíněného náramek zvládá také monitoring okysličení krve.
Středobodem náramku je systém Health Coach jakožto součást aplikace Google Zdraví, která dorazí 26. května a je náhradou za aplikaci Fitbit. Health Coach zájemce vyjde v přepočtu na cca 200 Kč (10 USD) měsíčně nebo zhruba 2 000 Kč ročně (100 USD). Roční předplatné (ačkoliv prozatím neznáme oficiální české ceny) tak vyjde nastejno jako cena samotného náramku (99 USD). Zajímavostí je také, že aplikace Google Zdraví bude od 19. května dostupná nejen pro Android, ale také pro iOS.
Nový Fitbit Air se tak jeví jako zajímavá alternativa pro všechny, kteří mají v oblibě produkty značky Google (resp. Fitbit) a ocení minimalistický design bez zbytečností navíc. Náramek se tak v tomto případě soustředí pouze na zdravotní/sportovní metriky a uživatele nebude vystavovat častým notifikacím a dalším aspektům standardních chytrých hodinek. Zdali bude novinka oficiální dostupná také v ČR aktuálně ověřujeme u výrobce.