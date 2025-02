Uvažujete nad pojištěním Samsung Care+? Zkusili jsme propočítat, kdy se vyplatí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Při nákupu nového zařízení jsme si zvykli, že jsou nám nabízeny nejrůznější doplňkové služby, jako například záruka proti rozbití, záruka proti krádeži, možnost prodlouženého termínu vrácení nepoužívaného zboží apod. V případě mobilních telefonů, které má většina z nás v ruce v podstatě neustále, pak mnozí uživatelé sáhnou například po pojištění proti náhodnému rozbití. Pokud si však kupujete smartphone (a jednat se nemusí pouze o smartphone, ale také o tablet či chytré hodinky), můžete si rovnou od výrobce přikoupit službu Samsung Care+, která funguje jako pojištění s možností zařízení pojistit běžným způsobem, případně jej také pojistit proti krádeži. Níže si zkusíme na příkladu vypočítat, za jakých podmínek se tato služba vyplatí, i když se řadíte spíše k „odpůrcům“ pojištění elektroniky.

Začněme příkladem aktuálního vlajkového modelu, tj. Galaxy S25 Ultra, který jsme v recenzi pochválili za špičkový výkon, parádní displej, povedený design i schopnou fotovýbavu. Právě obrazovku pak chrání již druhá generace Corning Gorilla Armor, jejíž hlavní předností je fakt, že eliminuje světelné odlesky. Nasazením externího ochranného skla o tuto skvělou vlastnost alespoň částečně přijdete, a tudíž je docela nasnadě, že se najde množství uživatelů, kteří si budou chtít užívat displej v jeho plné kráse. Když se však displej rozbije, logicky čeká na majitele poměrně vysoká cena opravy, resp. výměny za nový, i když ji Samsung mezigeneračně zhruba o tisíc korun zlevnil. Počítáme-li tak s výrobcem stanovenou maximální cenou opravy displeje i rámečků, tj. 9 299 Kč (tedy nejhorší, resp. nejdražší možný scénář opravy displeje), v jakém případě se vyplatí pojištění v rámci Samsung Care+?

Kolik lze ušetřit s Galaxy Care+?

Vycházejme z předpokladu, že si majitel Galaxy S25 Ultra do 60 dnů od nákupu aktivuje Samsung Care+ a využije cenově nejvýhodnější variantu, tj. zaplatí 3 149 Kč na dva roky předem. Dle oblíbené formulky prodejců pak vychází denní pojištění na méně než 5 Kč, což je skutečně zanedbatelná částka vzhledem k tomu, že pořizovací cena telefonu činí několik desítek tisíc Kč.

Při teoretickém příkladu, kdy by byl uživatel skutečně „nešika“ a v průběhu dvou let se mu podařilo displej nechtěně rozbít hned 4krát (během 2 let lze uplatnit maximálně 4 pojistné nároky), vyšly by ho tyto opravy celkem na zhruba 10 tisíc Kč. Konkrétně by se jednalo o částku 3 149 Kč za pojištění jako takové + 1 799 Kč jako spoluúčast za každou událost, tj. celkem 10 345 Kč. Oproti jednorázové opravě displeje tak činí rozdíl zanedbatelných 1 046 Kč, nehledě na to, že by s opravou displeje vždy získal také novou baterii, čímž by víceméně eliminoval degradaci, která by během dvou let mohla nastat.

V případě pořízení Galaxy Z Fold6 pak oprava displeje vyjde maximálně na 17 999 Kč. Dvouleté předplatné zmíněného pojištění vychází na 5 199 Kč (tj. zhruba 7 Kč za den) a spoluúčast činí 3 899 Kč. V případě uplatnění tří oprav/výměn displeje by majitel zaplatil stále přibližně o tisíc Kč méně (tedy přibližně 17 tisíc Kč) ve srovnání s jednorázovou opravou obrazovky. Samozřejmě také platí, že by se s výměnou obrazovky dočkal také výměny baterie, resp. baterií.

Vyplatí se? V některých případech určitě

Záměrně jsme vybrali dva příklady, u nichž existuje vyšší šance, že k poškození displeje během dvou let dojde. V prvním případě vycházíme z předpokladu, že si budou chtít majitelé užít parádní displej Galaxy S25 Ultra v jeho plné kráse (jeho schopnost odrážet odlesky), v druhém případě zkrátka z toho, že je ohebná obrazovka přeci jen stále náchylnější než displeje klasické, ačkoliv se samozřejmě pokazit nemusí.

Oproti mnoha předraženým a snad až zbytečným pojištěním na trhu tak má podle nás Samsung Care+ smysl, minimálně ve zmíněných případech, neboť mohou majitelé ušetřit v případě potřeby vyšší částky a navíc vše vyřeší sám výrobce telefonu, resp. jeho autorizovaná servisní střediska, tudíž je jistota, že v případě oprávněné pojistné události se nebudou muset zákazníci s nikým dohadovat apod.