Stylový a nejtenčí Samsung? Konečně oficiálně přichází Galaxy S25 Edge

Fotografie: Samsung

Vlajková řada Galaxy S25 od Samsungu se počínaje dnešním dnem prvně rozšiřuje. Nejde však o nečekanou novinku. Už v lednu při představení modelů Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Edge totiž Samsung ukázal i model Galaxy S25 Edge. Nečekaně tenké zařízení bylo však opředeno tajemstvím a všichni jej mohli vidět jen skrze skleněnou vitrínu. Totéž se následně opakovalo i při barcelonském veletrhu MWC v únoru. Znali jsme tak jen vzhled a ze spekulací výbavu.

Tomu je však ode dneška konec. Samsung konečně oficiálně představil model Galaxy S25 Edge, který má platit za stylovku ve vlajkové řadě. Jak k tomu Samsung přistupuje? Zdá se, že se opět rozhořel boj o co nejtenčí konstrukci. Novinka má v pase pouhých 5,8 milimetrů. Jde o pro Samsung takřka rekordní hodnotu. Pokud opomeneme rozevřené skládačky, jde o historicky nejtenčí mobil, který Samsung servíruje svým zákazníkům. Za pozornost stojí také nízká hmotnost, 163 gramů je dnes opravdu nízkých.

Výrobci však nešlo jen o čísla, ale i o celkovou robustnost telefonu. Odolnost při používání má totiž zajistit titanový rám nebo certifikace IP68, což značí, že mobilu nevadí voda a prach. Záda i čelní strana jsou ze skla, přičemž ta čelní část je chráněna sklíčkem Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Pod zmíněným sklíčkem se nachází 6,7" Dynamic AMOLED panel s variabilním obnovovací frekvencí od 1 Hz do 120 Hz, přičemž počítat můžete i s režimem Always-on. Samsung nehodlal dělat kompromisy v případě výkonu. Nasazen je procesor Snapdragon 8 Elite, avšak je otázkou, jak dobře bude vyřešeno chlazení. Procesor bude vždy spjat s 12GB operační pamětí a 256GB, nebo 512GB interní pamětí. Prostředí má pod palcem Android 15 s One UI 7 a softwarová podpora potrvá 7 let.

Nezapomnělo se ani na umělou inteligenci. Mobil integruje Galaxy AI téměř ve všech oblastech. Nabízí personalizované, multimodální AI funkce, které chrání soukromí díky zpracování na zařízení a zabezpečení Knox Vault. Samozřejmě nechybí ani funkce Now Brief a Now Bar mající nyní integraci s aplikacemi třetích stran. Díky spolupráci s Googlem přináší Galaxy S25 Edge pokročilé funkce Gemini Live.

Tenká konstrukce si nicméně svou daň přeci jen vyžádala. Narazíme na ni u fotoaparátů, kde chybí teleobjektiv. Galaxy S25 Edge je jediným modelem řady S25, který teleobjektiv nemá. Namísto toho se spoléhá na hlavní 200megapixelový objektiv, mimochodem stejný jako má S25 Ultra, který má optickou stabilizaci obrazu a dle výrobce umožňuje dvojnásobné přiblížení optické rázu, tedy bez ztráty kvality. Druhým zadním fotoaparátem je již tradiční 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.

Stylu musela ustoupit také baterie. Ta má až nečekaně malou kapacitu, pouze 3 900 mAh. Velkou výdrž zřejmě očekávat nelze, avšak to asi nebude vlastnost, kterou zájemci o takovýto mobil budou hledat. Podporováno je pouze 25W drátové nabíjení, jenže to až tak s ohledem na kapacitu baterie nevadí. Překvapivě se však dostalo i na bezdrátové nabíjení.

Nový model Galaxy S25 Edge bude dostupný v barevných variantách Titanium Silver, Titanium Jetblack a Titanium Icyblue. V tuto chvíli to však vypadá, že se s novinkou nepočítá na českém trhu. Minimálně v nejbližší době se na něj tak těšit nemůžeme.