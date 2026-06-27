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Unikly specifikace Snapdragonu 8 Elite Gen 6. Nabídne rekordní výkon?

Ioannis Papadopoulos
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Unikly specifikace Snapdragonu 8 Elite Gen 6. Nabídne rekordní výkon?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Qualcomm plánuje nové vysoce výkonné 2nm i 3nm čipy
  • Snapdragon 8 Elite Gen 6 bude zřejmě dostupný také ve verzi Pro

Přestože ještě nedávné úniky naznačovaly, že Qualcomm letos vsadí na 2nm technologii se sérií Snapdragon 8 Elite Gen 6 a variantou Pro, podle nejnovějších informací od uznávaného leakera Digital Chat Station má americký technologický v rukávu ještě další dva čipy řady Snapdragon 8. Tyto novinky setrvají u 3nm výrobního procesu, čímž Qualcomm efektivně rozšíří nabídku pro nadcházející období a doplní chystanou špičkovou 2nm architekturu.

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Nové přírůstky nesou označení Snapdragon 8 Elite Gen 5XX (kódové označení SM8850Q) a Snapdragon 8 Gen 5 Pro (SM8845 Pro). Doplní tak loňské modely Snapdragon 8 Elite Gen 5 a Snapdragon 8 Gen 5. Přesné hardwarové rozdíly u verze Elite Gen 5XX jsou zatím neznámé, ale u Snapdragonu 8 Gen 5 Pro se očekává znatelné vylepšení specifikací oproti standardní verzi. Spekuluje se , že by na trh mohl dorazit pod komerčním názvem Snapdragon 8 Gen 6.

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Zatímco podrobnější specifikace těchto 3nm čipů zůstávají pod pokličkou, uživatel Digital Chat Station na sociální síti Weibo poodhalil detaily o chystané 2nm řadě Snapdragon 8 Elite Gen 6 a Gen 6 Pro, která bude reprezentovat absolutní vrchol mobilního výkonu pro letošní rok.

Snapdragon 8 Elite Gen6 Pro (SM8975)


2nm čip vsadí na novou generaci procesorové architektury Oryon s netradičním rozložením jader 2+3+3 a sdílenou 16MB L2 cache. O grafický výkon se postará čip A850 s 18MB GMEM, přičemž nabídne agresivnější taktovací frekvence, podporu operačních pamětí LPDDR6/5X a má dosahovat rekordního špičkového výkonu.

Snapdragon 8 Elite Gen6 (SM8950)


Standardní 2nm varianta sdílí stejnou architekturu Oryon s konfigurací jader 2+3+3 i 16MB L2 cache. Odlišuje se však grafickou jednotkou A845 s 12MB GMEM a podporou pamětí LPDDR5X, přičemž hlavní důraz má být kladen na ideální vyvážení vysokého výkonu a energetické náročnosti.

Weibo,
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Zajímalo by mě, jak výrobci pořeší chlazení a jestli se ten výkon využije.
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