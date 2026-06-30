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Havaj volá: Qualcomm odhalil termín Snapdragon Summitu 2026

Marek Vacovský
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Havaj volá: Qualcomm odhalil termín Snapdragon Summitu 2026
Fotografie: Qualcomm
  • Výroční technologická konference Qualcommu se uskuteční od 22. do 24. září v Maui na Havaji
  • Očekává se oficiální představení vlajkového procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 6 a jeho ještě výkonnější varianty Pro

Qualcomm oficiálně potvrdil termín konání své nejvýznamnější události roku. Letošní Snapdragon Summit se uskuteční ve dnech 22. až 24. září v osvědčené lokalitě na havajském ostrově Maui. Ačkoliv výrobce zatím drží podrobnosti o programu pod pokličkou, měl by být hlavní hvězdou Snapdragon 8 Elite Gen 6.


Nástupce loňského top modelu by měl podle dřívějších informací nést označení Snapdragon 8 Elite Gen 6. Zákulisní informace nicméně naznačují, že Qualcomm tentokrát nenechá nic náhodě a rovnou představí i ještě výkonnější variantu s přídomkem Pro.

x.com,
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Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Pokud výrobci neodladí chlazení bude všechen ten výkon takřka k ničemu.

A pochybuji, že ho někdo využije když telefon nebude podporovat rozhraní DeX. Ale je dobře, že Google ho chce implementovat přímo do Androidu. Snad se dočkáme a ten výkon ve vlajkách konečně k něčemu bude. (Nepočítám skládačky, speciálně typu Fol. Tam lze velký displej rozdělit na více oken a proto ten výkon má na nich smysl.) Třeba nový Fold od Viva zvládne 5 aplikací na velkém displeji.

Bylo by fajn, kdyby byl skutečně režim DeX implementován do jádra čistého Androidu. Tím by byl Apple donucen něco dělat s iPhony.
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