Havaj volá: Qualcomm odhalil termín Snapdragon Summitu 2026

Qualcomm oficiálně potvrdil termín konání své nejvýznamnější události roku. Letošní Snapdragon Summit se uskuteční ve dnech 22. až 24. září v osvědčené lokalitě na havajském ostrově Maui. Ačkoliv výrobce zatím drží podrobnosti o programu pod pokličkou, měl by být hlavní hvězdou Snapdragon 8 Elite Gen 6.
We are so back. September 22-24. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/Kshb68wEW6— Snapdragon (@Snapdragon) June 29, 2026
Nástupce loňského top modelu by měl podle dřívějších informací nést označení Snapdragon 8 Elite Gen 6. Zákulisní informace nicméně naznačují, že Qualcomm tentokrát nenechá nic náhodě a rovnou představí i ještě výkonnější variantu s přídomkem Pro.
A pochybuji, že ho někdo využije když telefon nebude podporovat rozhraní DeX. Ale je dobře, že Google ho chce implementovat přímo do Androidu. Snad se dočkáme a ten výkon ve vlajkách konečně k něčemu bude. (Nepočítám skládačky, speciálně typu Fol. Tam lze velký displej rozdělit na více oken a proto ten výkon má na nich smysl.) Třeba nový Fold od Viva zvládne 5 aplikací na velkém displeji.
Bylo by fajn, kdyby byl skutečně režim DeX implementován do jádra čistého Androidu. Tím by byl Apple donucen něco dělat s iPhony.
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