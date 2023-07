První dojmy z Nothing Phonu (2) odhalily jednu na první pohled neviditelnou změnu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V pořadí druhý smartphone společnosti Nothing byl představen teprve před pár dny a i tentokrát se mu povedlo strhnout na sebe velkou dávku pozornosti. Na první pohled se přitom může zdát, že se kromě navýšení výkonu u Nothing Phonu (2) příliš mnoho nezměnilo, a to ani v oblasti designu. Jakmile se vám však novinka dostane do dlaně, jedné odlišnosti si okamžitě všimnete.

Přišel Nothing Phone (2) o část své identity?

Když se řekne Nothing Phone, zřejmě se vám vybaví především záda posetá diodami, která výrobce označuje pojmem „Glyph“. Jedná se nepochybně o jednu z hlavních zajímavostí a také předností smartphonu, nám se však u první generace vryl Nothing Phone do paměti také tím, jak v ruce připomínal iPhone. Svůj podíl na tom měla i kompletně plochá záda, což se u Nothing Phonu (2) změnilo.

Novinka totiž sází na zaoblené 3D sklo na zádech (jedná se o Gorilla Glass od společnosti Corning, výrobce však neuvádí přesný typ) a telefon je také celkově zhruba o tři milimetry vyšší, ale také mírně širší a tlustší. Zařízení se stále relativně pohodlně vměstná do pánské dlaně, právě zakulacená záda však trochu mění celkový pocit z držení. Mezigeneračně se na druhou stranu (ponecháme-li stranou ostatní důležitou výbavu) mírně zvýšila certifikace odolnosti z IP53 na IP54. Stejně tak se sluší zmínit, že za většími rozměry stojí i nárůst uhlopříčky displeje z 6,55" na 6,7".

Symetrické rámečky a technologie LTPO

Samotný panel na nás pak i z krátkého používání udělal skvělý dojem. Zřejmě nejvíc nás zajímala tloušťka rámečků, která je skutečně mezigeneračně nižší, zároveň se můžete těšit i na to, že jsou pěkně symetrické po celém obvodu zobrazovacího panelu. Takový ASUS ZenFone 10 by se v tomto ohledu jistě mohl něco přiučit. Použitý panel v nás rovněž zanechal pozitivní dojem v oblasti maximálního jasu, který má nově dosahovat hodnoty až 1 600 nitů. U displeje každopádně k žádnému zaoblení nedošlo a chrání jej rovněž blíže nespecifikované sklíčko Gorilla Glass. Novinka, kterou jen tak neodhalíte, je i technologie LTPO, díky níž umí obnovovací frekvence spadnout na hodnotu pouhého 1 Hz, a šetřit tak baterii.

Právě baterie by pak měla, ačkoliv je mezigeneračně pouze o 200 mAh větší, zajistit výrazně delší výdrž. Svůj podíl na tom má i čipset Snapdragon 8+ Gen1 od Qualcommu, který byl ještě donedávna regulérně vlajkovým modelem. Sám Carl Pei (zakladatel společnosti Nothing) se ostatně pochlubil, že mu druhá generace smartphonu vydrží zhruba o 40 % déle. Kde došlo k dalšímu navýšení, je nabíjecí výkon, jenž narostl z 33 W u první generace na 45 W. Vrchním limitem bezdrátového nabíjení zůstává 15 W, což je zároveň maximem pro technologii Qi.