Nothing představil podznačku CMF. Jaký je její smysl?

Carl Pei, generální ředitel společnosti Nothing, si na včerejší podvečer připravil významné oznámení. Britská společnost, která byla založena teprve v roce 2020, totiž oznámila prostřednictvím videa níže (cca v čase 8:45), že představuje novou podznačku s názvem CMF by Nothing.

Podle Peie se bude jednat značku zaměřenou na cenově dostupnější produkty, než cílí Nothing. Má se soustředit na nadčasový design za skvělou cenu a ve své kategorii excelovat poměrem cena/výbava. Nabízí se tak přirovnání k Xiaomi, jež má podznačku Redmi. Prvními dvěma produkty, které mají být uvedeny na trh ještě letos, budou chytré hodinky a sluchátka.

Logo podznačky CMF by Nothing

CMF by Nothing bude samostatný tým uvnitř společnosti, aby nedocházelo k odvádění pozornosti od hlavních produktů, které má stále přinášet značka Nothing. Jak dodává gsmarena.com, podrobnosti o připravovaných chytrých hodinkách a sluchátkách prý přijdou v následujících měsících.