Velký problém pro Samsung. Galaxy Watch je nutné nabíjet i dvakrát denně

Majitelé chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch v posledních týdnech čím dál častěji upozorňují na nečekaný problém s výdrží baterie. Diskuze na fórech i sociálních sítích totiž ukazují, že po nedávných aktualizacích dochází u některých zařízení k výrazně rychlejšímu vybíjení.
Podle zkušeností uživatelů se potíže navíc neomezují jen na jeden konkrétní model. Postiženy mají být například řady Galaxy Watch 7, Watch 6 Classic, Watch 8 Classic nebo novější varianta Ultra (2025). V některých případech přitom dochází k propadu výdrže klidně o desítky procent – z několika dní na pouhý den či dva. Jako pravděpodobný viník se opakovaně objevují služby Google Play Services. Ty běžně zajišťují chod klíčových funkcí systému Android, ale aktuálně podle uživatelů vykazují neobvykle vysokou spotřebu. Někteří majitelé hodinek uvádějí, že tyto služby dokážou samy o sobě spolknout i více než 10 % baterie.
Jak dodává androidauthority.com, zajímavé je, že problém se nemusí nutně vázat pouze na klasické systémové aktualizace. Objevují se totiž i případy, kdy k výraznému vybíjení dochází bez vědomé instalace nového softwaru. To naznačuje, že roli může hrát aktualizace na pozadí právě v rámci Google Play Services, případně změny na straně serverů.
Řešení zatím není jednoznačné. Některým uživatelům pomohlo vymazání cache a dat aplikace Google Play Services nebo restart zařízení, efekt je ale často jen dočasný. V ojedinělých případech zabral až kompletní reset hodinek, což však není ideální řešení pro běžné používání.
Srovnávací test hodinek Samsung Galaxy Watch4 vs. Huawei Watch 3 Pro
Samsung se k situaci zatím oficiálně každopádně nevyjádřil. Nicméně vzhledem k tomu, že problém pravděpodobně souvisí i se službami od Googlu, lze očekávat, že případná oprava bude vyžadovat spolupráci obou firem. Do té doby nezbývá uživatelům než doufat v brzkou aktualizaci, která vrátí výdrž hodinek zpět do normálu.