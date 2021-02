Tyhle telefony se vám líbily. Podívejte se na 8 nejčtenějších recenzí mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na mobilenet.cz se můžete pravidelně setkáváte s podrobnými recenzemi mobilních telefonů, tabletů a také produktů z kategorie wearables, jako jsou hodinky či náramky. Za celou dobu naší existence jsme pro vás otestovali tisíce různých zařízení. Nyní přinášíme seznam recenzí, které vás zaujaly nejvíce a byly nejčtenější.

Ve včerejším článku jsme si přiblížili historicky nejčtenější články na mobilenet.cz. Fakt, že mezi nimi nefigurovala jediná recenze, byl však záměrný. Redakční testy považujeme za zcela odlišnou kategorii. Jedná se o obsah, který lze označit za stěžejní. Podrobné testy telefonů, tabletů, hodinek, náramků či sluchátek pomáhají vám, našim čtenářům, zvolit produkt, který pro vás bude tím pravým.

Za celou dobu existence internetového magazínu mobilenet.cz jsme pro vás otestovali několik tisíc různých produktů od nespočtu různých výrobců. Jen za posledních 12 měsíců jste se mohli začíst do téměř 140 recenzí a vybrat ty nejlepší, by bylo nesmírně těžké, ne-li zcela nemožné. Co naopak měřit lze, je čtenost každé jednotlivé recenze. A tak se po vzoru klasických článků dnes podíváme na 8 historicky nejčtenějších recenzí, které vyšly na mobilenet.cz.

8. místo: Samsung Galaxy S5

Náš žebříček vykopává Samsung Galaxy S5, tedy vlajková loď jihokorejského výrobce z roku 2014. Pamatujete se na ni ještě? Bylo to období, kdy si i prémiový telefon vystačil s plastovými materiály, současně však ale už doba, kdy Samsung běžně nasazoval kvalitní AMOLED panely. Již tehdy jsme mohli natáčet 4K videa či se s telefonem koupat.

7. místo: Huawei P8 Lite

Sedmé místo nás přesouvá do roku 2015, kdy se redakčního testu zúčastnil Huawei P8 Lite. Před 6 lety začal ohromný nástup tohoto čínského výrobce, za kterým stojí právě i tento model. Nabídl elegantní vzhled, avšak za dostupnou cenu. Výbava lákala například na 5palcový Full HD displej, 13megapixelový fotoaparát nebo skutečně tenké tělo.

6. místo: Samsung Galaxy S5 mini

V roce 2014 jsme se naposledy dočkali zmenšeného vlajkového modelu od Samsungu, který současně nabídl přídomek mini. A je vidět, že telefon vás zajímal, neboť recenze Samsungu Galaxy S5 mini okupuje šestou příčku. Ačkoliv výrobce trochu šetřil, stále jste se mohli spolehnout na AMOLED displej nebo zvýšenou odolnost. Dnešní optikou byl telefon navíc skutečně kapesní, a to zejména díky svému 4,5palcovému panelu.

5. místo: Lenovo P70

Dnešní žebříček bude, jako mnoho jiných, především v režii Samsungu. Ale důkazem toho, že prosadit se může i konkurence, nalézáme na páté pozici. Lenovo P70 bylo povedeným zařízením, které v roce 2015 nabízelo výkonný procesor, velkou baterii, rychlá data či slot pro dvě SIM karty.

4. místo: Huawei P8

Stejně jako v případě Samsungu, i Huawei do žebříčku protlačil malého a velkého zástupce jedné řady. Huawei P8 byl hliníkovou vlajkovou lodí, která vsadila na líbivý vzhled a pocit něčeho neokoukaného. Ve výbavě zářil slušný procesor značky Kirin nebo velmi slušný 13megapixelový fotoaparát.

3. místo: Sony Xperia Z3 Compact

Pomyslný král ve výrobě kompaktních a špičkově vybavených telefonů, to je, respektive bylo, japonské Sony. Jedním z opravdu povedených byl model Xperia Z3 Compact. Malé tělo tak akorát do ruky, výkonný hardware, stereo reproduktory či zvýšená odolnost. Jinými slovy vše, co by člověk v telefonu mohl požadovat. Jistě by se dnes našlo dost uživatelů, kteří by podobné zařízení s dnešními parametry ocenili.

2. místo: Samsung Galaxy J5 (2017)

Stříbrnou medaili získává Samsung Galaxy J5 (2017). Pro mnohé jsou Samsungy střední třídy z roku 2017 dodnes vůbec nejpovedenější. Důkazem budiž fakt, že Galaxy J5 (2017) nabízel celokovovou konstrukci. Došlo i na AMOLED displej, dlouhou výdrž či podporu dvou SIM karet.

1. místo: Samsung Galaxy S4 mini

Nejčtenější recenzí na mobilenet.cz je ta, ve které se věnujeme Samsungu Galaxy S4 mini, tedy zmenšené verzi vlajkového modelu Galaxy S4. Kompaktní model nabízel před 8 lety kvalitní AMOLED displej, procesor od Qualcommu, konektivitu skrze LTE i NFC a špičkový fotoaparát. Nejen tyto vypíchnuté prvky výbavy tak dokázaly zlákat zájemce, kteří následně o telefonu hledali více informací v naší recenzi.