Apple má nově 6 iPhonů s podporou AAA videoher, nabídka titulů je ale stále malá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Včerejší Apple event, během kterého jsme se dočkali odhalení nových Apple Watch, sluchátek AirPods 4, ale také zbrusu nové řady iPhonů 16, byl doslova napěchovaný všemožnými informacemi, mezi nimiž zazněla i zmínka o vysoce kvalitních AAA videohrách dostupných na vybraných iPhonech. Osobně jsem byl z oznámení dostupnosti her, jako je Resident Evil Village, Resident Evil 4 nebo Death Stranding Director's Cut, velmi nadšený, neboť jsem si všechny tyto tituly náležitě užil na konzoli PlayStation 5 a zhodnotil na fzone.cz.

Postupem času, jakmile jsem tyto hry vyzkoušel na 6,1" displeji iPhonu 15 Pro, sice mé nadšení z jejich dostupnosti na takto kompaktním smartphonu neopadlo, ale naplno jsem si uvědomil, že tyto tituly, ač se mohou snažit být sebevíc optimalizované na iPhony, pro ně zkrátka nebyly vyvinuty. Pokud hrajete na 6,1" či snad 6,7" obrazovce iPhonu (ano, u nových iPhonů 16 Pro se bude jednat o větší 6,3", respektive 6,9"), budete se často potýkat například s příliš malými ovládacími prvky či některými jevy souvisejícími s grafikou, které mohou (zejména pokud máte v paměti, jak hry vypadaly na konzolích či počítači) trochu kazit celkový dojem. Nedávno se navíc na internetu objevila zpráva, že uživatelé iPhonů o tyto velké AAA hry příliš velký zájem nejeví, zřejmě z výše uvedených důvodů, a situaci rozhodně nenapomáhá ani poměrně ambiciózní nacenění mnoha titulů, přestože jsou již několik let staré.

Během včerejšího eventu tak na pódiu nevystoupil Hideo Kojima ani žádný jiný známý herní tvůrce, pouze bylo oznámeno, že se dočkáme nového AAA titulu Honor of Kings World od společnosti Tencent, který by měl dorazit někdy v příštím roce. Mohlo by se přitom jednat o indicii, že i samotný Apple není tak docela spokojen s tím, jak se AAA titulům daří, neboť by pro nás měl jinak zřejmě více novinek než jedinou hru. Oznámení více titulů by přitom dávalo smysl také z toho důvodu, že je nově spustí nejen iPhony 16 Pro, ale také „základní“ iPhony 16. Počet podporovaných iPhonů se tak prakticky ztrojnásobí (ze dvou modelů celkem na šest), čímž by se tyto hry mohly dostat mezi více uživatelů.

Ačkoliv mě chystaná hra Honor of Kings World jakožto hráče nijak neláká, jsem zvědavý, jestli se po jejím vydání dočkáme hry, která byla již v průběhu vývoje výrazně optimalizovaná pro hraní na iPhonech a vývojáři s tím počítali i z hlediska herních prvků apod., nebo se bude jednat o další „port“ podobný například Resident Evil Village.