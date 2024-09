Simpsonovi na mobilech končí. Populární hra bude po téměř 13 letech vypnuta

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

O oblíbené žluté rodince Simpsonových slyšel bezpochyby každý. Jen velmi těžko bychom pak hledali někoho, kdo neviděl byť jen jednu epizodu seriálu, který se na obrazovkách v klasické podobě drží už od roku 1989, v případě krátkých skečů dokonce ještě o dva roky déle. Od té doby jsme se dočkali již 35. řady seriálu, 36. řada pak v USA začíná už za pár dní.

Simpsonovi se samozřejmě neomezili jen na televizní obrazovky. Dočkali jsme se úspěšného filmu a řady videoher. V myslích hráčů nejvíce utkvěl zřejmě titul The Simpsons: Hit and Run z roku 2003. Stranou nezůstaly ani mobilní telefony, na které kupříkladu v roce 2007 vyšla hra Simpsons Minutes to Meltdown. Tehdy ještě na tlačítkové telefony s Javou. Větší zlom v případě mobilních telefonů nastal v roce 2012, kdy 29. února byla vydána hra The Simpsons: Tapped Out, tehdy výhradně pro systém iOS. Pro Android hra vyšla až s ročním zpožděním.

Jednalo se o zbrusu nový herní titul, který byl plně optimalizovaný pro ovládání na dotykových telefonech. Vše začalo tím, že Homer Simpson svým laxním přístupem k práci bezpečnostního technika jaderné elektrárny způsobil, že celé město Springfield vymazal z mapy. A v ten moment začala hra. Měli jste za úkol postavit Springfield znovu. Základem byl samozřejmě rodinný dům Simpsonových, avšak postupem času jste stavěli další budovy, s nimiž přibývaly další známé i polozapomenuté postavy, které můžete znát ze seriálu. Důležité bylo, že jste měli takřka naprostou volnost a každý si mohl vybudovat svůj vlastní Springfield.

Zejména zpočátku hráče trápily problémy se servery a tato obrazovka

Hra byla připravena jako zcela bezplatná, avšak dostalo se na specifickou herní měnu (koblihy), za kterou bylo možné kupovat vzácné předměty nebo urychlit herní procesy. Lákadlem byly také pravidelně se opakující eventy, které zahalily vaše městečko například do halloweenského hávu, sněhu nebo Velikonoc.

Vydavatelství EA Mobile, které za hrou stojí, připravovalo pravidelné aktualizace a komunita hráčů je dodnes aktivní. O to více všechny zaskočilo aktuální vyjádření společnosti, která na svém Facebooku uvedla, že hra pomalu končí. Dozvěděli jsme se, že možnost nákupů v aplikaci byla zcela deaktivována a titul bude odstraněn z obchodů 31. října 2024. Následně bude možné hrát ještě necelé tři měsíce, než 24. ledna 2025 zapadne slunce nad vaším Springfieldem naposledy. Dojde totiž k vypnutí serverů.

Společnost pouze uvedla, že pro ni šlo o velmi těžký krok, avšak konkrétní důvody k ukončení hry zveřejněny nebyly. Zřejmě se tak ani neplánuje převést hru do offline podoby, kdy by si každý mohl tvořit své město, ale už by nepřibýval žádný nový obsah ani eventy. Po téměř 13 letech tak dojde k ukončení této zajímavé mobilní hry s tematikou Simpsonových. Sluší se dodat, že od zmíněného roku 2012 už žádná další videohra ze světa Simpsonových nevyšla.