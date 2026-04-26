Třem Samsungům končí softwarová podpora. Nemáte je náhodou v kapse?

Dlouhá softwarová podpora se stala obvyklejší až v posledních zhruba třech letech. V případě Samsungu jde o 7 let u prémiových řad Galaxy S a Galaxy Z, a 6 let u střední třídy Galaxy A. Před lety byla podpora přeci jen kratší a některé modely se tak dostaly ke konci svého životního cyklu.
Jak informuje server Sammobile (viz sammobile.com), softwarová konečná byla vystavena hned třem různým modelům Samsungu. Jde o modely Galaxy A13, Galaxy A23 a Galaxy M33 5G. Trojlístek modelů byl světu představen v dubnu 2022 s Androidem 12 a byla jim přislíbena 4letá softwarová podpora v případě bezpečnostních záplat. První dva jmenované modely pak dostaly dvě velké aktualizace a skončily tak na Androidu 14 s One UI 6.0, Galaxy M33 5G obdržel 4 velké aktualizace a využívá Android 16 s nadstavbou One UI 8.0.
Uživatelé Samsungu Galaxy M33 5G mohli očekávat, že se model dočká ještě aktualizace na One UI 8.5, ale zřejmě se tak již nestane. V každém případě, pokud jeden ze tří zmíněných telefonů využíváte, je nyní ta správná doba zvážit upgrade na novější model. Pakliže byste chtěli zůstat u Samsungu, jistě vás potěší zpráva, že i cenově dostupnější kousky se dnes pochlubí 6letou podporou a prostředí bude aktuální výrazně delší dobu než dříve.