mobilenet.cz na sociálních sítích

Třem Samsungům končí softwarová podpora. Nemáte je náhodou v kapse?

Michal Pavlíček
Třem Samsungům končí softwarová podpora. Nemáte je náhodou v kapse?
Fotografie: Samsung
  • Týká se to modelů Galaxy A13, Galaxy A23 a Galaxy M33 5G
  • Všechny dostaly naposledy dubnové bezpečnostní záplaty

Dlouhá softwarová podpora se stala obvyklejší až v posledních zhruba třech letech. V případě Samsungu jde o 7 let u prémiových řad Galaxy S a Galaxy Z, a 6 let u střední třídy Galaxy A. Před lety byla podpora přeci jen kratší a některé modely se tak dostaly ke konci svého životního cyklu.

Samsung Galaxy A23
Samsung Galaxy A23

Jak informuje server Sammobile (viz sammobile.com), softwarová konečná byla vystavena hned třem různým modelům Samsungu. Jde o modely Galaxy A13, Galaxy A23 a Galaxy M33 5G. Trojlístek modelů byl světu představen v dubnu 2022 s Androidem 12 a byla jim přislíbena 4letá softwarová podpora v případě bezpečnostních záplat. První dva jmenované modely pak dostaly dvě velké aktualizace a skončily tak na Androidu 14 s One UI 6.0, Galaxy M33 5G obdržel 4 velké aktualizace a využívá Android 16 s nadstavbou One UI 8.0.

Je to tady. Samsung oznámil, kdy se na vašem mobilu objeví One UI 8.5
Přečtěte si také

Je to tady. Samsung oznámil, kdy se na vašem mobilu objeví One UI 8.5

Uživatelé Samsungu Galaxy M33 5G mohli očekávat, že se model dočká ještě aktualizace na One UI 8.5, ale zřejmě se tak již nestane. V každém případě, pokud jeden ze tří zmíněných telefonů využíváte, je nyní ta správná doba zvážit upgrade na novější model. Pakliže byste chtěli zůstat u Samsungu, jistě vás potěší zpráva, že i cenově dostupnější kousky se dnes pochlubí 6letou podporou a prostředí bude aktuální výrazně delší dobu než dříve.

sammobile.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze