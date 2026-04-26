Je to tady. Samsung oznámil, kdy se na vašem mobilu objeví One UI 8.5

Čekání na příchod nadstavby One UI 8.5 od Samsungu se pomalu blíží ke svému konci. Nejnovější prostředí jihokorejského výrobce debutovalo již v únoru s příchodem modelů řady Galaxy S26. Následně se z tohoto prostředí mohli těšit i majitelé novinek střední třídy v podobě modelů Galaxy A57 a Galaxy A37. Všichni, kteří však měli modely z roku 2025 a starší museli čekat.
Pomyslné informační ticho bylo ze strany Samsungu konečně utnuto oficiální tiskovou zprávou (viz samsung.com), ve které výrobce oznámil, že v domácí Jižní Koreji byla finální aktualizace na nadstavbu One 8.5, která je mimochodem nadále založena na současném Androidu 16, již na první modely vypuštěna. Pro nás je klíčové, že zbytek světa včetně Evropy se má dočkat aktualizace od 11. května dále, jak informuje server Sammobile (viz sammobile.com).
Jako první se aktualizace dle očekávání dočká řada Galaxy S25, jmenovitě modely Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge a Galaxy S25 FE. Následně je zmiňována řada S24, která čítá modely Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24 FE. V těsném závěsu mají být i poslední generace skládacích telefonů, jmenovitě Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE a Galaxy Z Flip6. Samsung dále vyloženě potvrzuje aktualizaci i pro tablety z řad Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S10.
To však zdaleka nejsou všechny modely, které se aktualizace dočkají. Těšit se mohou i majitelé modelů z řad Galaxy S23, Galaxy S22, dokonce by mělo dojít i stařičký Samsung Galaxy S21 FE. Nezapomene se ani na střední třídu, kde nadstavby One UI 8.5 dočkají namátkou modely Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A26 a mnohé další.
Aktualizaci by vám telefon měl nabídnout automaticky sám, avšak můžete si vše zkontrolovat sami přímo v nastavení, kde hledejte položku Aktualizace softwaru. Důležité je dodat, že rozdílů mezi One 8.0 a One UI 8.5 je spíše málo, Samsung jen dolaďuje optimalizace a zřejmě své Galaxy AI funkce.