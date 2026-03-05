Toužíte po AirPods, ale používáte Android? Aplikace LibrePods splní vaše přání

Ačkoliv mnohdy až extrémní názorové výměny mezi příznivci produktů značky Apple (a tedy i iOS či dalších operačních systémů) a Androidu naštěstí již ustaly, stále platí, že nejlepší uživatelský zážitek si dopřejete při spojení produktů stejné značky. U příslušenství od Applu navíc platí poměrně výrazná omezení, či dokonce nemožnost spárovat jej se zařízeními s jiným operačním systémem, a je tak zajímavé sledovat, jak se k tomu různí výrobci staví. Google například nedávno udělal díru do pomyslného oplocení „zahrady“ Applu zpřístupněním funkce umožňující z Pixelů sdílet obsah s iPhony podobně jako napříč telefony Apple skrze funkci AirDrop. Nothing zase již před delší dobou v rámci svých experimentálních funkcí umožnil s telefony spárovat sluchátka AirPods a mít přístup k určitým možnostem v rámci nastavení.
Tuto funkci nyní u vybraných zařízení, jejichž okruh se brzy rozšíří, nabízí také aplikace LibrePods. Ta je dostupná již od minulého roku a je pravda, že spárování Android zařízení s AirPods, respektive poskytnutí přístup k jinak „uzamknutým“ nastavením, uměla už dříve. Pro mnoho uživatelů se však nejednalo o použitelné řešení, neboť aplikaci bylo nutné stáhnout z GitHubu a pro fungování vyžadovala root zařízení, což byla pro mnoho zájemců pomyslná stopka v tom, aby ji byť jen vyzkoušeli. Vývojář této aplikace, Kavish Devar, nicméně nyní na sociální síti Reddit oznámil, že Google opravil chybu, kvůli které aplikace root vyžadovala, a díky tomu již nyní není potřeba.
Konkrétně se mělo jednat o bug, jež byl opraven s aktualizací QPR3 u Androidu 16, což znamená, že pokud například disponujete Pixelem, týkala se tato oprava i vás. Totéž má platit i pro majitele smartphonů značky Oppo či OnePlus s ColorOS 16. A co to znamená pro ostatní? Ti by se měli dočkat funkční aplikace LibrePods bez potřeby rootu nejpozději s příchodem Androidu 17 na jejich zařízení. A co konkrétně tedy aplikace LibrePods v rámci používání AirPods s Androidem umožňuje? To se dozvíte ve výčtu od vývojáře níže.
- Režimy ovládání hluku: Snadné přepínání mezi režimy ANC, aniž by bylo nutné použít gesto dlouhého stisknutí na AirPodech
- Detekce ucha: Automaticky ovládá hudbu při nasazení nebo vyjmutí AirPodů a při vyjmutí z uší přepne zvuk na reproduktor telefonu.
- Stav baterie: Přesné zobrazení úrovně nabití.
- Gesta hlavou: Možnost přijímat hovory pouhým kývnutím hlavy.
- Detekce konverzace: Hlasitost se automaticky sníží, jakmile uživatel začne mluvit.
- Funkce naslouchátka (pokud je v daném regionu dostupná)
- Přizpůsobení režimu propustnosti
- Připojení k více zařízením (až 2 zařízení)
- Další přizpůsobení:
- Přejmenování AirPodů
- Vlastní nastavení akcí pro dlouhé stisknutí
- Veškerá nastavení zpřístupnění
- A mnoho dalšího