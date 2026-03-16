AirPods Max 2 jsou konečně tady. Šest let čekání ukončil čip H2 a USB-C

Po bezmála šesti letech Apple konečně aktualizoval svá nejluxusnější sluchátka a představil AirPods Max 2. Na první pohled se sice může zdát, že design zůstal beze změny, ale pod ikonickými náušníky se odehrály zásadní změny. Tou nejdůležitější novinkou je osazení procesorem H2, který sluchátka posouvá na úroveň nejnovějších AirPods Pro a přináší funkce, které majitelům první generace citelně chyběly.
Díky novému procesoru a vylepšeným algoritmům slibuje Apple až 1,5× efektivnější aktivní potlačení hluku (ANC). To v praxi znamená, že sluchátka si mnohem lépe poradí s nepříjemnými zvuky, jako je například ruch v hromadné dopravě. Spolu s tím přichází i režim adaptivního zvuku, který inteligentně plynule kombinuje propustnost a potlačení hluku podle toho, v jakém prostředí se zrovna nacházíte. Velmi praktickou novinkou je také funkce detekce konverzace. Jakmile začnete mluvit, sluchátka automaticky ztlumí hudbu a zvýrazní hlasy v okolí.
Náročné posluchače potěší podpora bezztrátového audia (24 bit, 48 kHz), které je však dostupné pouze při propojení kabelem přes USB-C. Apple také zapracoval na kvalitě mikrofonů, které nově umožňují nahrávání v studiové kvalitě, což z AirPods Max 2 dělá zajímavý nástroj pro podcastery nebo hudebníky přímo v terénu. Zajímavou softwarovou vychytávkou je pak živý překlad (Live Translation) poháněný umělou inteligencí Apple Intelligence, který má pomáhat při komunikaci v cizích jazycích v reálném čase.
Kromě technických parametrů Apple osvěžil i paletu barev, která nyní zahrnuje půlnoční, hvězdně bílou, oranžovou, fialovou a modrou. Nabíjení a datový přenos zajišťuje moderní USB-C port, který definitivně nahrazuje starý Lightning.
Případní zájemci si ještě pár dní musí počkat, objednávky hodlá Apple spustit 25. března. Česká cena je stanovena na 13 990 Kč, což je mimochodem o 2,5 tisíce korun méně, než za kolik před lety startovala první generace AirPods Max.