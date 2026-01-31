Budou nová AirPods Pro nejchytřejšími sluchátky na trhu? Apple vsadí na kamery

Sluchátka AirPods od cupertinského giganta se dlouhodobě těší obrovské celosvětové oblibě, a ačkoliv nebyla ani zdaleka prvními zástupci dané kategorie, dokázala do značné míry redefinovat celý segment plně bezdrátových sluchátek (TWS). Aktuální model AirPods Pro 3 jsme v naší nedávné podrobné recenzi ocenili především za špičkový zvukový přednes a výrazně vylepšené aktivní potlačení okolního hluku. Za zmínku však stojí také jejich nadstandardní odolnost. Budeme-li brát v úvahu certifikaci IP57, zjistíme, že jí nedisponují pouze samotná sluchátka, ale překvapivě i nabíjecí pouzdro. To je v dnešní konkurenci stále poměrně nevídaný prvek, který může uživatelům dodat klid na duši při používání v náročnějších podmínkách či nepříznivém počasí.
Pro mnohé uživatele se však nejzásadnější inovací stala integrace pokročilého senzoru pro měření srdečního tepu. Tato funkce dává v kontextu nositelné elektroniky velký smysl, neboť právě v oblasti zvukovodu je měření srdeční frekvence z hlediska fyziologie mnohem přesnější a stabilnější než na zápěstí. Apple se tímto krokem postaral o masové rozšíření této zdravotní funkce mezi běžnou populaci, ačkoliv je pro úplnost nutné dodat, že průkopníkem v této oblasti nebyl. Například sluchátka značky Honor disponovala schopností měřit tep již dříve, ovšem až Apple dokázal tuto technologii plnohodnotně propojit se svým komplexním zdravotním ekosystémem a aplikací Kondice.
S ohledem na tento vývoj logicky vyvstává otázka, jakých vylepšení se dočkáme u nadcházející generace AirPods Pro 4. Podle nejnovějších úniků informací by se totiž nemuselo jednat pouze o drobné kosmetické úpravy nebo zvýšení výdrže baterie. Známý „leaker“ s přezdívkou Kosutami na sociální síti X naznačil, že nová sluchátka by měla být osazena dříve spekulovanými kamerami. V praxi by mělo jít o miniaturní infračervené senzory, které umožní sofistikované rozpoznávání gest rukou. Tato inovace má primárně vylepšit uživatelský zážitek a interakci v rámci ekosystému, zejména ve spojení s náhlavní soupravou Apple Vision Pro.
Podle stejného zdroje mají být nová AirPods Pro 4 nabízena za identickou startovací cenu jako současná třetí generace. Na domácím americkém trhu by tak cenovka měla zůstat na hladině 249 USD, což by v našich končinách odpovídalo částce 6 490 Kč. Objevují se však i skeptičtější hlasy a další úniky, které mluví o zdražení. Vzhledem k předpokládané technologické náročnosti implementace nových senzorů by se tato sluchátka mohla cenově posunout o něco výše a vytvořit tak nový prostor v portfoliu mezi modelem Pro a luxusními AirPods Max. Zda Apple udrží cenovou stabilitu, nebo se rozhodne pro prémiovou přirážku, se snad dozvíme již v nadcházejících měsících.
